Ромашка против смога: врачи рассказали, как поправить здоровье после густой дымки над Новосибирском

По данным Роспотребнадзора, воздух в Новосибирске вполне чист и угрозы для здоровья нет, однако у многих горожан ухудшилось самочувствие

С 21 июля над Новосибирском плотно стоит смог, и за несколько дней жители написали множество запросов в поисковики, как минимизировать последствия дыма от красноярских пожаров. НГС попросил врачей дать инструкции, что делать страдающим от смога новосибирцам.

Новосибирский Роспотребнадзор официально объявил, что вредных примесей в воздухе не больше обычного, несмотря на завесу дыма от пожаров. Тем не менее поисковики фиксируют, что всё больше горожан ищут способы защиты от смога, особенно те, кто не может покинуть Сибирь прямо сейчас.



НГС уже писал, как именно влияет смог на самочувствие и здоровье горожан, а сейчас спросил у врачей, что делать жителям Новосибирска. Как напомнила врач-пульмонолог центра семейной медицины «Здравица» Ольга Филоненко, смог действительно больше всего опасен для детей, беременных женщин и пожилых людей. По её словам, наиболее чувствительны к воздействию смога и пыли, содержащейся в воздухе, люди, в анамнезе которых есть заболевания дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы.

«Для того чтобы защитить себя, необходимо реже бывать на улице, окна в помещениях держать закрытыми, использовать в обиходе увлажнитель воздуха, снизить физические нагрузки, употреблять как можно больше жидкости (из расчёта 35–50 мл на 1 килограмм веса). При нахождении на улице использовать влажные марлевые повязки, маски, а после в помещении промыть носовые ходы, промыть при помощи полоскания горла», — предупредила врач-пульмонолог.



Для промывания и полоскания можно использовать изотонический раствор хлорида натрия, а также использовать отвар ромашки аптечной. Ольга Филоненко, врач-пульмонолог

Помните, что раствор для полоскания должен быть тёплым, не горячим, а также противопоказано его использование при ранее возникающих аллергических реакциях.



Ольга Филоненко отметила, что сейчас необходимо есть продукты, богатые антиоксидантами (с учётом возникающего кислородного голодания организма): зелёные овощи, зелень, оливковое масло, морскую рыбу.

«Также можно прибегнуть к биологическим добавкам — омега-3, коэнзим Q10», — посоветовала врач «Здравицы».



Врачи отмечают, что, если здоровье сильно пострадало, лучше не заниматься самолечением, а лишний раз обратиться к терапевту Фото: Вера Сальницкая

Заведующая кардиологическим отделением № 2 , врач-кардиолог городской больницы № 1 Ирина Панкова, ранее работавшая и терапевтом, рекомендовала сейчас поменьше находиться на улице и побольше пить чистой воды (около полутора литров в сутки), а не сладких газированных и алкогольных напитков, чтобы уменьшить масштаб интоксикации организма.

«[Нужно употреблять] витамины, фрукты и овощи. [Необходимо] соблюдение режима труда и отдыха, чтобы по максимуму ритм жизни нормализовать, чтобы, по крайней мере, с этой стороны не было никаких вредных влияний», — отметила Ирина Панкова.

Если головная боль достаточно интенсивная, то можно любые анальгетики — естественно, при отсутствии аллергии на данный препарат. Ирина Панкова, врач-кардиолог

Врач рекомендует принимать анальгетики «небольшими количествами, не несколько таблеток подряд». «И то если это действительно доставляет дискомфорт, доставляет страдания. Если всё достаточно терпимо, то я думаю, что лишний раз тоже не надо», — предупреждает Ирина Панкова.