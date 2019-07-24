Из-за смога могут перенести авиашоу в Мочище

Авиашоу в Мочище, которое должно пройти под Новосибирском 28 июля, оказалось под угрозой срыва из-за смога от горящих лесов Красноярского края. Пока даже малая авиация аэродрома не выполняет полёты.

Об этом корреспонденту НГС рассказал штатный руководитель полётов аэродрома Мочище Александр Полторанин.

«Мы полёты вообще не выполняем, потому что видимость ниже двух километров — это ниже допусков для полётов. Поэтому мы тоже сидим и ждём. Дым он распространяется до высоты примерно 4 тысячи метров. Наши парашютисты когда прыгали, видимость была почти такая же. Прыжки были в воскресенье. У земли 2–3 километра видимость и на высоте такая же», — рассказал он.