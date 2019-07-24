Из-за смога могут перенести авиашоу в Мочище

Пока над городом висит смог, малая авиация аэродрома не выполняет полёты
Фото: Александр Ощепков / НГС
Авиашоу в Мочище, которое должно пройти под Новосибирском 28 июля, оказалось под угрозой срыва из-за смога от горящих лесов Красноярского края. Пока даже малая авиация аэродрома не выполняет полёты.
Об этом корреспонденту НГС рассказал штатный руководитель полётов аэродрома Мочище Александр Полторанин.
«Мы полёты вообще не выполняем, потому что видимость ниже двух километров — это ниже допусков для полётов. Поэтому мы тоже сидим и ждём. Дым он распространяется до высоты примерно 4 тысячи метров. Наши парашютисты когда прыгали, видимость была почти такая же. Прыжки были в воскресенье. У земли 2–3 километра видимость и на высоте такая же», — рассказал он.
Кроме того, Полторанин отметил, что на аэродроме опасаются, что из-за смога может сорваться программа авиашоу, которое пройдёт уже в эти выходные. Сейчас лётчики рассчитывают, что к пятнице погода изменится — тогда празднику ничего не помешает.
«По прогнозу на четверг-пятницу прогнозируются небольшие осадки и смена направления ветра на южное, юго-западное направление, он будет стягивать этот смог», — объяснил Полторанин.
Сами синоптики надеются, что дым от горящих лесов Красноярского края задержится в Новосибирске до конца четверга, 25 июля.
Новосибирск затянуло смогом утром в воскресенье. Позднее в пресс-службе Министерства лесного хозяйства Красноярского края сообщили, что основная часть пожаров действует в труднодоступных отдалённых территориях, а огонь в этих местах не тушат по экономическим причинам. А врач-пульмонолог, терапевт клиники «Медсанчасть 168» Евгения Лесовских в связи с этой ситуацией посоветовала уехать из Новосибирска, окутанного дымом.