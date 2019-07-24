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Лето
Дым лесных пожаров над Новосибирском

Похоже на ядерную зиму: из-за плотного смога в Новосибирске стало холоднее

Пелена в небе пропускает меньше солнечных лучей

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Дым стоит в Новосибирске уже четыре дня

Фото: архив НГС

Жители Новосибирска почувствовали снижение температуры в городе — это похолодание может быть связано со смогом, который стоит над городом.

«Вместе со смогом в Новосибирске стало прохладней, хотя солнце светит так же ярко, как прежде. Его закрывает только дым. Если похолодание вызвано только дымом, то это действующая модель т. н. ядерной зимы», — написал свои опасения в редакцию читатель НГС.

Кандидат химических наук, доцент НГТУ Виктор Александров объяснил, что похолодание действительно может быть связано со смогом, но в случае ядерной зимы в нижних слоях атмосферы скапливается намного больше частиц.

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«Снижение прозрачности атмосферы в нижних слоях — это всегда естественно влечёт за собой меньший поток солнечной энергии на поверхность Земли. При этом тропосфера охлаждается, а стратосфера, наоборот, перегревается. Баланс тепла сохраняется: где-то холоднее, где-то стало теплее», — рассказал корреспонденту НГС Виктор Александров.

Версия, что понижение температуры может быть связана с задымлением атмосферы – она имеет право на жизнь.

Виктор Александров, кандидат химических наук, доцент НГТУ 

Александров уточнил, что, когда предполагался сценарий ядерной зимы, в расчёт был заложен одновременный взрыв сотен ядерных боеприпасов. 

«Ядерный взрыв испаряет примерно до одного кубокилометра земли, который превращается в пыль. При этом солнца просто не видно <...> Ядерная зима предполагает появление в нижней атмосфере аэрозолей, которые создают задержку солнечного излучения — во многие сотни раз больше, чем сегодняшнее явление. Можно сказать, что до ядерной зимы далековато — до сценария ядерной зимы», — говорит Александров.

Он отметил также, что летний сценарий ядерной зимы предусматривает, что температура будет ниже нуля.

Смог стоит в Новосибирске с 21 июля — он появился из-за того, что в Красноярском крае и Иркутской области горят леса. В понедельник, 22 июля, в пресс-службе Министерства лесного хозяйства Красноярского края сообщили, что их не тушат, так как это экономически не выгодно.

Сегодня НГС опубликовал видео с несколькими пожарами, от которых дым несёт в Новосибирск.

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КОММЕНТАРИИ (10)

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24 июл 2019 в 16:20

Только что коллегам сказал, что это репетиция перед "ядерной зимой".

24 июл 2019 в 16:19

жгут леса а тушить не выгодно ... такое впечатление что все чиновники заботятся только о нас

негатив
24 июл 2019 в 16:17

О ужассс ,апокалипсис )))