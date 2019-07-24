Похоже на ядерную зиму: из-за плотного смога в Новосибирске стало холоднее

Жители Новосибирска почувствовали снижение температуры в городе — это похолодание может быть связано со смогом, который стоит над городом.

«Вместе со смогом в Новосибирске стало прохладней, хотя солнце светит так же ярко, как прежде. Его закрывает только дым. Если похолодание вызвано только дымом, то это действующая модель т. н. ядерной зимы», — написал свои опасения в редакцию читатель НГС.

Кандидат химических наук, доцент НГТУ Виктор Александров объяснил, что похолодание действительно может быть связано со смогом, но в случае ядерной зимы в нижних слоях атмосферы скапливается намного больше частиц.