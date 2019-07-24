Две сотни новых автобусов появится в Новосибирске к МЧМ по хоккею

Первая партия из 50 автобусов будет заказана уже в этом году
Фото: Густаво Зырянов / НГС
Власти Новосибирска к 2023 году закупят ещё 200 новых автобусов — первая партия из 50 автобусов будет заказана уже в этом году.
Как сообщили в пресс-центре мэрии, автобусы будут предназначены для предприятия ПАТП-4, которое обслуживает 13 муниципальных маршрутов, курсирующих по улицам Первомайского, Советского и Центрального районов Новосибирска.
«Совместно с губернатором и правительством Новосибирской области прорабатываем финансовые схемы для покупки автобусов. Рассматриваем прежде всего белорусского партнёра — ОАО "МАЗ". Необходимо обновить подвижной состав не только для того, чтобы улучшить пассажироперевозки в Первомайской районе, но и в целом по городу. Впереди Молодёжный чемпионат мира по хоккею 2023 года, а действующий подвижной состав с ожидаемым потоком пассажиров не справится», — цитирует слова мэра Анатолия Локтя пресс-центр мэрии.
В мэрии уточняют, что всего планируется закупить 200 автобусов — первые 50 купят уже в этом году, а остальные до начала чемпионата. Первыми под замену попадут автобусы маршрутов
О том, что мэрия намерена закупить новые автобусы в Белоруссии, стало известно 18 июля. Тогда Анатолий Локоть сообщил, что Новосибирск и Минск заключили соглашение о закупке белорусских автобусов и техники для уборки улиц.