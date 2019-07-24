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Дороги и транспорт

Две сотни новых автобусов появится в Новосибирске к МЧМ по хоккею

Первыми под замену попадут автобусы, курсирующие по Первомайскому району

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Первая партия из 50 автобусов будет заказана уже в этом году

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Власти Новосибирска к 2023 году закупят ещё 200 новых автобусов — первая партия из 50 автобусов будет заказана уже в этом году. 

Как сообщили в пресс-центре мэрии, автобусы будут предназначены для предприятия ПАТП-4, которое обслуживает 13 муниципальных маршрутов, курсирующих по улицам Первомайского, Советского и Центрального районов Новосибирска.

«Совместно с губернатором и правительством Новосибирской области прорабатываем финансовые схемы для покупки автобусов. Рассматриваем прежде всего белорусского партнёра — ОАО "МАЗ". Необходимо обновить подвижной состав не только для того, чтобы улучшить пассажироперевозки в Первомайской районе, но и в целом по городу. Впереди Молодёжный чемпионат мира по хоккею 2023 года, а действующий подвижной состав с ожидаемым потоком пассажиров не справится», — цитирует слова мэра Анатолия Локтя пресс-центр мэрии.

В мэрии уточняют, что всего планируется закупить 200 автобусов — первые 50 купят уже в этом году, а остальные до начала чемпионата. Первыми под замену попадут автобусы маршрутов № 21, 54, 50 и 68, которые ходят по Первомайскому району.

О том, что мэрия намерена закупить новые автобусы в Белоруссии, стало известно 18 июля. Тогда Анатолий Локоть сообщил, что Новосибирск и Минск заключили соглашение о закупке белорусских автобусов и техники для уборки улиц.

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автобусыобщественный транспортмолодёжный чемпионат мира по хоккею 2023 года

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КОММЕНТАРИИ (54)

Старушенция
24 июл 2019 в 13:59

А почему Первомайка, когда Ледовый дворец в Ленинском районе? ПРосто интересно.

24 июл 2019 в 13:42

первая партия из 50 автобусов будет заказана уже в этом году.

Так до 2023 года Сибирские водители сделают из них старые :)

.......
24 июл 2019 в 13:41

как пришол человек, на кресло губера новый, так пошли движения и мост и это и чемпионат по хоккею...