Свалку на Бронной, где школьника убило током, огородили забором

Перед несанкционированным отвалом земли и строительного мусора на улице Бронной в Кировском районе Новосибирска поставили забор с предупреждающими табличкам «Проход запрещён! Опасная зона».

В прошлую среду, 17 июля, здесь погиб 10-летний школьник из жилмассива «Просторный». Мальчик гулял вместе с приятелем по отвалу и случайно задел оборванный провод ЛЭП.



Как позже рассказали жители «Просторного», на отвале регулярно ищут металл, а жильцы домов ходят через это место к автобусной остановке, хотя официально дороги там нет. Сейчас проход закрыт, на месте стоят два экскаватора — техника завалила проход через отвал.