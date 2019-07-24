Свалку на Бронной, где школьника убило током, огородили забором

Спустя несколько дней после гибели мальчика проход через отвал завалили землёй и поставили ограждения
Фото: Александр Ощепков / НГС
Перед несанкционированным отвалом земли и строительного мусора на улице Бронной в Кировском районе Новосибирска поставили забор с предупреждающими табличкам «Проход запрещён! Опасная зона».
В прошлую среду, 17 июля, здесь погиб 10-летний школьник из жилмассива «Просторный». Мальчик гулял вместе с приятелем по отвалу и случайно задел оборванный провод ЛЭП.
Как позже рассказали жители «Просторного», на отвале регулярно ищут металл, а жильцы домов ходят через это место к автобусной остановке, хотя официально дороги там нет. Сейчас проход закрыт, на месте стоят два экскаватора — техника завалила проход через отвал.
Как выяснил корреспондент НГС, семья 10-летнего Артура переехала в недостроенный дом жилмассива «Просторный» за 5 дней до несчастного случая. После заезда Артур познакомился с соседским мальчиком — вместе они пошли гулять по окрестностям. Гуляя по отвалу, где регулярно ходят люди, он задел оборванный провод и сразу же погиб от сильного удара током. Прохожие сфотографировали тело мальчика и незамедлительно скинули в чат жильцов, чтобы найти родителей. Мама погибшего Валентина рассказала, что о смерти сына узнала, заглянув в WhatsApp.
В пятницу мэр Анатолий Локоть сообщил, что поручил разобраться с кучей строительного мусора возле микрорайона «Просторный» — работу на месте координирует администрация Кировского района.
В день гибели Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти ребёнка. Следователи уточнили, что дело заведено по статье «Нарушение безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Также на выходных следователи сообщили, что пришли с проверкой к застройщику «Просторного» компании «Дискус», однако там отрицают проверки со стороны СК. В своём официальном комментарии НГС глава строительной компании «Дискус» Алексей Джулай заявил, что земельный участок, на котором произошло ЧП, компании не принадлежит.