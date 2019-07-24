Больше менеджеров и юристов: самые популярные специальности в вузах Новосибирска

Самые популярные направления у выпускников в этом году связаны с менеджментом и информатикой

Вузы Новосибирска заканчивают набирать первокурсников — НГС узнал, какие специальности в самых популярных университетах выпускники выбирали чаще всего. Приёмная кампания началась в июне и закончится в эту пятницу, 26 июля. В новом учебном году новосибирские вузы должны набрать больше 32,5 тысячи абитуриентов — это на 5,5 тысячи больше, чем набирали в прошлом году, посчитали в областном министерстве образования. Будущим студентам на 30% увеличили количество бюджетных мест, правда, в основном повезло «технарям». Но это, как показали итоги приёмной кампании, переманить толпы студентов с гуманитарных специальностей не помогло.

Так, в НГУ самый высокий конкурс ожидаемо оказался на «бизнес-информатику» — почти 47 человек на одно место. Здесь открыли всего семь бюджетных мест. На втором месте по популярности — «юриспруденция» — тоже 47 человек на место, а на третьем — «менеджмент» — 37 человек на место. Самый маленький конкурс в НГУ оказался на «геологию» — всего 3,5 человека на место. В НГТУ больше всего заявлений от абитуриентов приняли на «информатику и вычислительную технику»: больше 1,5 тысячи на бюджетные места, ещё больше 800 — на платные. К слову, на этом направлении открыли всего 69 бюджетных и 120 контрактных мест. На втором месте по популярности у абитуриентов опорного вуза — «электроэнергетика и электротехника», а на третьем — «менеджмент». Больше всего заявлений от абитуриентов в НГПУ приняли на «педагогическое образование»: больше всего — на профиль «история и обществознание», также в топе — профили «правовое образование и история», «филологическое образование» и «математическое образование». На каждое из этих направлений для будущих учителей подали около или больше 400 заявлений.

Больше тысячи абитуриентов заявились на 10 бюджетных мест «экономики» в НГУЭУ, ещё 910 подали заявления на коммерческие места. Из года в год это самое популярное направление в вузе. На втором месте по популярности у абитуриентов — «менеджмент». В этом году в вузе открыли программу бакалавриата «жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура» — на него подали заявление 25 человек. В СГУГиТ больше всего заявлений принесли на «информационные системы и технологии» — больше 600 человек на 50 мест, а также на «информационную безопасность» — больше 500 на 30 мест. Эти направления также остаются в топе у абитуриентов каждый год. Самый высокий конкурс в НГАУ оказался на «техносферной безопасности», конкурс на которую составил 5,7 человека на место. Здесь в топе также «эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» и «ветеринарно-санитарная экспертиза». По словам председателя Совета ректоров вузов Новосибирской области Николая Пустового, несмотря на стабильно высокий спрос на юридическое и управленческое образование, абитуриенты стали чаще переключаться на технические специальности — их толкает на это рынок. «В инженерные специальности спрос смещается, это точно. Потому что какие-то отрасли работают: взять нефтяников или газовиков — это тоже же инженерная деятельность, это тоже востребованные специальности. <...> Если эффективная деятельность у направления, туда идёт большой конкурс. Ребят всё-таки жизнь заставляет задумываться о том, куда я пойду, где я буду работать. Не то, что в советские времена», — объяснил он.