«Один из них был моим другом»: вандалы изрезали портреты афганцев в сквере

Как рассказала корреспонденту НГС сибирячка Татьяна Чернова, она обратила внимание на порезы совсем недавно, когда гуляла по Павловскому скверу вместе с внуком.

Хулиганы испортили стелу с портретами погибших в Афганистане военных в Павловском сквере Новосибирска — глубокие порезы на фотографиях заметила местная жительница.

«Гуляли по Богдана Хмельницкого и как всегда зашли в Павловский сквер. Это постоянный маршрут, там фонтан, место для отдыха. И мы всегда подходим к этим фотографиям, потому что внизу фотография моего друга из детства Александра Новикова. В форме мальчик, он один там в форме. Мы подходим, и я всегда внуку показываю, что, вот, смотри, вот этот мальчишка со мной дружил в детстве, такой он подвиг совершил. А тут подошли, и я просто обомлела — все фотографии порезаны и видно, что это делалось специально, не просто рукой, а чем-то острым царапалось. Просто вандализм», — вспоминает Татьяна Чернова.

По её словам, пока фотографии не заменили. Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии с просьбой прокомментировать, какие меры будут приняты по восстановлению стелы и будут ли власти искать вандалов.

В конце июня стало известно, что в сквере Героев Революции в центре Новосибирска вандалы разбили надгробие. «Горзеленхоз» написал в полицию заявление, а в МВД возбудили уголовное дело по статье «Вандализм». После этого случая мэр Новосибирска Анатолий Локоть пообещал, что в сквере поставят камеры видеонаблюдения, а также начнут там ремонт.

В 2016 году по инициативе Российского союза ветеранов Афганистана (РСВА) власти разрешили установить БМП на перекрёстке Красного проспекта и улицы Северной. В конце апреля НГС рассказал, что БМП пропала с Красного проспекта — её решили доработать, разместив на ней трёх бойцов.