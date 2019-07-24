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«Один из них был моим другом»: вандалы изрезали портреты афганцев в сквере

Хулиганы испортили четыре фотографии героев на Богдана Хмельницкого

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Глубокие порезы на фотографиях заметила местная жительница

Фото: Ольга Бурлакова

Хулиганы испортили стелу с портретами погибших в Афганистане военных в Павловском сквере Новосибирска — глубокие порезы на фотографиях заметила местная жительница.

Как рассказала корреспонденту НГС сибирячка Татьяна Чернова, она обратила внимание на порезы совсем недавно, когда гуляла по Павловскому скверу вместе с внуком.

«Гуляли по Богдана Хмельницкого и как всегда зашли в Павловский сквер. Это постоянный маршрут, там фонтан, место для отдыха. И мы всегда подходим к этим фотографиям, потому что внизу фотография моего друга из детства Александра Новикова. В форме мальчик, он один там в форме. Мы подходим, и я всегда внуку показываю, что, вот, смотри, вот этот мальчишка со мной дружил в детстве, такой он подвиг совершил. А тут подошли, и я просто обомлела — все фотографии порезаны и видно, что это делалось специально, не просто рукой, а чем-то острым царапалось. Просто вандализм», — вспоминает Татьяна Чернова.

По её словам, пока фотографии не заменили. Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии с просьбой прокомментировать, какие меры будут приняты по восстановлению стелы и будут ли власти искать вандалов.

В конце июня стало известно, что в сквере Героев Революции в центре Новосибирска вандалы разбили надгробие. «Горзеленхоз» написал в полицию заявление, а в МВД возбудили уголовное дело по статье «Вандализм». После этого случая мэр Новосибирска Анатолий Локоть пообещал, что в сквере поставят камеры видеонаблюдения, а также начнут там ремонт.

В 2016 году по инициативе Российского союза ветеранов Афганистана (РСВА) власти разрешили установить БМП на перекрёстке Красного проспекта и улицы Северной. В конце апреля НГС рассказал, что БМП пропала с Красного проспекта — её решили доработать, разместив на ней трёх бойцов.

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КОММЕНТАРИИ (84)

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24 июл 2019 в 12:20

Никогда не понимала, что творится в головах у людей, которые совершают подобный вандализм. Зачем? Во имя какой цели? Да, война в Афганистане - это спорная страница нашей истории, но эти люди на фотографиях - герои. Обязательно надо восстановить.

жэка
24 июл 2019 в 12:14

дорогой солдат, прышая на амбразуру закрывая салим телом обзор вражескому пулеметчику, подумай, а надо ли оно? через пару десятков лет тебя газовут захватчиком, будут прославлять тех кто тебя убил, а твои фото в скверах будут резать.
Верной дорогой движемся.

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24 июл 2019 в 12:24

А чо вот фсё время "афганцы, афганцы", а пачо не пишут про пасанов 90-х-2000 - про "чеченцев"? Или "той войны" небыло? Иле она идёт досих пор? А? Чо?!