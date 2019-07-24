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Лето
Дым лесных пожаров над Новосибирском

Дышать можно: Роспотребнадзор назвал новосибирский воздух чистым, несмотря на густой смог

По информации Роспотребнадзора, никаких вредных примесей в воздухе нет

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Дым от лесных пожаров пришёл в Новосибирск на выходных

Фото: Александр Ощепков / НГС

Роспотребнадзор проверил воздух в Новосибирске — несмотря на плотную дымку от лесных пожаров, содержание в воздухе вредных веществ не превышает ПДК.

Качество воздуха Роспотребнадзор проверял вместе с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области».

«Продолжается мониторинг за качеством атмосферного воздуха в Новосибирске на содержание вредных веществ: азота диоксида, углерода оксида, взвешенных веществ (сажи), серы диоксида, фенола, формальдегида. На 23 июля по результатам лабораторно-инструментальных исследований превышений ПДК (предельно допустимой концентрации) вредных веществ не выявлено», — говорится на официальном сайте областного управления Роспотребнадзора.

При этом в ведомстве сообщили, что в случае возникновения острого недомогания нужно срочно обращаться к врачу.

Ветер продолжает гнать в Новосибирск аэрозоли от лесных пожаров

Фото: windy.com

Дым от горящих лесов Красноярского края задержится в Новосибирске до конца четверга, 25 июля. Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии «Планета» опубликовал спутниковые снимки лесных пожаров в Красноярском крае. На кадрах видно, как дым от пожаров расползается в сторону Новосибирской области. А новосибирский врач-пульмонолог Евгения Лесовских рассказала о вреде дымки для здоровья и рекомендовала на время уехать из города

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КОММЕНТАРИИ (29)

Андрейка
24 июл 2019 в 11:08

Им только верить... у них и экономика растет и цены падают, а Набиулина говорит что на самом деле нам это кажется что цены растут, население богатеет, но по фатку все наоборот, так и тут Роспотребнадзор назвал новосибирский воздух чистым, дышать не возможно, а у них чистый.. феерическое государство )) всему официальному верить нельзя

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24 июл 2019 в 11:07

А они вообще в Новосибирске это делали?

Типа патриот как все
24 июл 2019 в 11:17

Конечно примесей вредных нет , но на улицу не ходите , из города уезжайте , пейте больше воды , дышите через влажную тряпку или пользуйтесь маской .....вреда нет. Рекомендации МЧС и врачей . Как будто речь не о дыме от пожаров , а просто дезодорант распылили над городом , со вкусом ландышей . позорище !