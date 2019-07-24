Дышать можно: Роспотребнадзор назвал новосибирский воздух чистым, несмотря на густой смог

Дым от лесных пожаров пришёл в Новосибирск на выходных
Фото: Александр Ощепков / НГС
Роспотребнадзор проверил воздух в Новосибирске — несмотря на плотную дымку от лесных пожаров, содержание в воздухе вредных веществ не превышает ПДК.
Качество воздуха Роспотребнадзор проверял вместе с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области».
«Продолжается мониторинг за качеством атмосферного воздуха в Новосибирске на содержание вредных веществ: азота диоксида, углерода оксида, взвешенных веществ (сажи), серы диоксида, фенола, формальдегида. На 23 июля по результатам лабораторно-инструментальных исследований превышений ПДК (предельно допустимой концентрации) вредных веществ не выявлено», — говорится на официальном сайте областного управления Роспотребнадзора.
При этом в ведомстве сообщили, что в случае возникновения острого недомогания нужно срочно обращаться к врачу.
Дым от горящих лесов Красноярского края задержится в Новосибирске до конца четверга, 25 июля. Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии «Планета» опубликовал спутниковые снимки лесных пожаров в Красноярском крае. На кадрах видно, как дым от пожаров расползается в сторону Новосибирской области. А новосибирский врач-пульмонолог Евгения Лесовских рассказала о вреде дымки для здоровья и рекомендовала на время уехать из города.