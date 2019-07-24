Дышать можно: Роспотребнадзор назвал новосибирский воздух чистым, несмотря на густой смог

Андрейка 24 июл 2019 в 11:08

Им только верить... у них и экономика растет и цены падают, а Набиулина говорит что на самом деле нам это кажется что цены растут, население богатеет, но по фатку все наоборот, так и тут Роспотребнадзор назвал новосибирский воздух чистым, дышать не возможно, а у них чистый.. феерическое государство )) всему официальному верить нельзя