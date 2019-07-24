В Новосибирске появилась первая волнистая разметка. Ее нарисовали поверх колеи

Дорожные рабочие сделали разметку прямо в колее на улице Есенина в Дзержинском районе Новосибирска — теперь колею хорошо заметно на фоне серого асфальта.

Необычную разметку обнаружила читательница Наталья у остановки «Национальная» между домами на улице Есенина, 12 и Есенина, 29.

«Заметили вчера, но появилась она недавно. Я ещё два дня назад ходила, там ничего не было. Я скидывала в НГС фото колеи [до этого], но без разметки это выглядело не так идеально, как сейчас, конечно», — рассказала она.