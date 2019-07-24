В Новосибирске появилась первая волнистая разметка. Ее нарисовали поверх колеи

Теперь колею хорошо заметно на фоне серого асфальта
Фото: читатель Наталья
Дорожные рабочие сделали разметку прямо в колее на улице Есенина в Дзержинском районе Новосибирска — теперь колею хорошо заметно на фоне серого асфальта.
Необычную разметку обнаружила читательница Наталья у остановки «Национальная» между домами на улице Есенина, 12 и Есенина, 29.
«Заметили вчера, но появилась она недавно. Я ещё два дня назад ходила, там ничего не было. Я скидывала в НГС фото колеи [до этого], но без разметки это выглядело не так идеально, как сейчас, конечно», — рассказала она.
Начальник Главного управления благоустройства и озеленения мэрии Юрий Сердюк заявил корреспонденту НГС, что о колее на улице Есенина он ничего не знает и попросил направить официальный запрос, пообещав, что тогда его управление разберётся в ситуации. При этом, нанесением разметки и ремонтом дорог занимаются разные службы.
10 июля НГС опубликовал фоторепортаж, для которого наши корреспонденты проехали по основным улицам города и замерили колеи на них. На большинстве дорожных участков колея была глубиной 60–80 мм (при нормативе — не более 50 мм). В районе пересечения улиц Кропоткина и Ипподромской корреспонденты НГС обнаружили колею глубиной 90 мм, а после перекрёстка улицы Блюхера с улицей Ватутина — самую глубокую — 100 мм.
После репортажа в мэрии изучили колеи, которые корреспонденты НГС замеряли на дорогах города, и сообщили, когда их уберут.