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Дороги и транспорт

В Новосибирске появилась первая волнистая разметка. Ее нарисовали поверх колеи

Необычная разметка попалась на глаза горожанам на улице Есенина

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Теперь колею хорошо заметно на фоне серого асфальта

Фото: читатель Наталья

Дорожные рабочие сделали разметку прямо в колее на улице Есенина в Дзержинском районе Новосибирска — теперь колею хорошо заметно на фоне серого асфальта.

Необычную разметку обнаружила читательница Наталья у остановки «Национальная» между домами на улице Есенина, 12 и Есенина, 29.

«Заметили вчера, но появилась она недавно. Я ещё два дня назад ходила, там ничего не было. Я скидывала в НГС фото колеи [до этого], но без разметки это выглядело не так идеально, как сейчас, конечно», — рассказала она.

Так колея выглядела без разметки

Так колея выглядела без разметки

Начальник Главного управления благоустройства и озеленения мэрии Юрий Сердюк заявил корреспонденту НГС, что о колее на улице Есенина он ничего не знает и попросил направить официальный запрос, пообещав, что тогда его управление разберётся в ситуации. При этом, нанесением разметки и ремонтом дорог занимаются разные службы.

10 июля НГС опубликовал фоторепортаж, для которого наши корреспонденты проехали по основным улицам города и замерили колеи на них. На большинстве дорожных участков колея была глубиной 60–80 мм (при нормативе — не более 50 мм). В районе пересечения улиц Кропоткина и Ипподромской корреспонденты НГС обнаружили колею глубиной 90 мм, а после перекрёстка улицы Блюхера с улицей Ватутина — самую глубокую — 100 мм.

После репортажа в мэрии изучили колеи, которые корреспонденты НГС замеряли на дорогах города, и сообщили, когда их уберут.

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КОММЕНТАРИИ (42)

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24 июл 2019 в 10:44

Скажите мне , пожалуйста,почему на городских дорогах колея?
И почему её не было в моём детстве? почему дороги были ровными и ямы заделывали своевременно?!

24 июл 2019 в 10:42

очень даже симметрично и превлекательно .... наскучили уже эти "прямые" разметки....

всем цурюк
24 июл 2019 в 10:49

Шипы, да ещё при агрессивной манере езды, набьют колею где угодно. Хоть на аэродромных бетонных плитах, износостойкость которых гораздо выше.