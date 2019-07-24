Футбольный клуб «Новосибирск» сделал себе логотип с оперным театром

«Автор логотипа поставил цель углубиться в визуальный образ городской среды и самые запоминающиеся символы Новосибирска, известные и узнаваемые не только в Новосибирской области, но и за её пределами. После изучения исторических материалов и архивных фото-летописей жителей города был выбран подходящий образ, наиболее ярко символизирующий город Новосибирск — Театр оперы и балета», — сообщает пресс-служба ФК «Новосибирск».

Новосибирский футбольный клуб «Новосибирск» определился с логотипом — он выполнен в синем и белом цветах.

Кроме оперного театра логотип украшает и изображение футбольного мяча.

«При выборе символа клуба мы постарались учесть многочисленные пожелания болельщиков, которые высказались за круглую форму логотипа и традиционные для новосибирского футбола сине-белые цвета», — сообщает клуб.

Голосование за выбор логотипа было запущено 3 июля. Тогда пресс-атташе клуба Дмитрий Кондратьев уточнял, что после того, как болельщики выберут логотип, его будут дорабатывать. Голоса болельщиков прекратили принимать 6 июля.