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Спорт

Футбольный клуб «Новосибирск» сделал себе логотип с оперным театром

Логотип выполнен в синем и белых цветах

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Логотип футбольного клуба украсил оперный театр

Фото: vk.com/fcnsk

Новосибирский футбольный клуб «Новосибирск» определился с логотипом — он выполнен в синем и белом цветах.

«Автор логотипа поставил цель углубиться в визуальный образ городской среды и самые запоминающиеся символы Новосибирска, известные и узнаваемые не только в Новосибирской области, но и за её пределами. После изучения исторических материалов и архивных фото-летописей жителей города был выбран подходящий образ, наиболее ярко символизирующий город Новосибирск — Театр оперы и балета», — сообщает пресс-служба ФК «Новосибирск».

Кроме оперного театра логотип украшает и изображение футбольного мяча.

«При выборе символа клуба мы постарались учесть многочисленные пожелания болельщиков, которые высказались за круглую форму логотипа и традиционные для новосибирского футбола сине-белые цвета», — сообщает клуб.

Голосование за выбор логотипа было запущено 3 июля. Тогда пресс-атташе клуба Дмитрий Кондратьев уточнял, что после того, как болельщики выберут логотип, его будут дорабатывать. Голоса болельщиков прекратили принимать 6 июля.

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КОММЕНТАРИИ (9)

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24 июл 2019 в 10:03

Нытики. Логотип не шедевр, но вполне нормальный.

24 июл 2019 в 09:55

Неужто руководство Н-ского оперного не зарегистрировало товарный знак, как это сделал еще в 2010-м году Большой театр?

"Большой театр — национальное достояние России. Его изображение и название стали символами России. Он известен во всем мире. Его продукция — балетные и оперные спектакли — являются высшим эталоном качества. Вот почему товарный знак Большого театра, состоящий из двух самостоятельно охраняемых элементов: изображения фасада здания Большого театра и слова «Большой», столь привлекателен для российских и иностранных производителей товаров и услуг.

Теперь нельзя использовать ни изображение здания Большого театра, ни слово «БОЛЬШОЙ» при занятиях любой деятельностью, в том числе при проведении театрально-зрелищных мероприятий и продвижении каких-либо товаров и услуг без разрешения Большого театра"

Кот Болнвар
24 июл 2019 в 09:41

Чтооо?! ну не, это идиотизм! Балет и футбол! а чем зоопарк или цирк хуже?!