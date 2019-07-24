Троллейбусы встали на улице Кирова из-за обрыва проводов

По словам очевидцев, троллейбусы не ходили около 30 минут
Фото: читательница НГС
Утром 24 июля на улице Кирова в Октябрьском районе Новосибирска из-за обрыва контактной линии встали троллейбусы.
О том, что троллейбусы маршрутов
«Полчаса как нет ни 5-го, ни 8-го троллейбуса на остановке "Коммунстроевская"», — коротко написала читательница, прикрепив к своему сообщению фото.
В диспетчерской МКП «Горэлектртранспорт» корреспонденту НГС сообщили, что троллейбусы временно остановились из-за обрыва проводов.
«На ГПНТБ был обрыв проводов. Сейчас движение троллейбусов восстановлено, они курсируют согласно расписанию», — рассказали корреспонденту НГС в диспетчерской «Горэлектротранспорта»,
На прошлой неделе новосибирские полицейские получили заявление от девушки, которая утверждает, что её ударило током на входе в троллейбус