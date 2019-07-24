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Дороги и транспорт

Троллейбусы встали на улице Кирова из-за обрыва проводов

Провода оторвались недалеко от остановки «ГПНТБ»

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По словам очевидцев, троллейбусы не ходили около 30 минут

Фото: читательница НГС

Утром 24 июля на улице Кирова в Октябрьском районе Новосибирска из-за обрыва контактной линии встали троллейбусы.

О том, что троллейбусы маршрутов № 5 и № 8 перестали ходить, в редакцию НГС сообщила читательница.

«Полчаса как нет ни 5-го, ни 8-го троллейбуса на остановке "Коммунстроевская"», — коротко написала читательница, прикрепив к своему сообщению фото.

В диспетчерской МКП «Горэлектртранспорт» корреспонденту НГС сообщили, что троллейбусы временно остановились из-за обрыва проводов.

По данным ЦУГАЭТ, в 8:45 движение троллейбусов было восстановлено

По данным ЦУГАЭТ, в 8:45 движение троллейбусов было восстановлено

«На ГПНТБ был обрыв проводов. Сейчас движение троллейбусов восстановлено, они курсируют согласно расписанию», — рассказали корреспонденту НГС в диспетчерской «Горэлектротранспорта»,

На прошлой неделе новосибирские полицейские получили заявление от девушки, которая утверждает, что её ударило током на входе в троллейбус № 8.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Шкаff
24 июл 2019 в 09:27

Ну ребята, ну оборвались и чо... Метро недалеко, автобусов в которых транспортная карта действует навалом...
Это воздушная контактная сеть, она имеет право хромать иногда...