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Экономика

Теперь заживём: в Новосибирской области выросла средняя зарплата

Размер средней зарплаты, по последним данным, перевалил за 36,5 тысяч рублей

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В Новосибирской области рост зарплат составил 337 рублей

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Аналитики Новосибирскстата подсчитали размер средних зарплат в Сибирском федеральном округе за первые пять месяцев 2019 года и зафиксировали рост.

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (включая налоги и другие удержания в соответствии с законодательством Российской Федерации) в Сибирском федеральном округе в январе — мае 2019 года составила 39 368 рублей», — говорится в сообщении Новосибирскстата.

По данным за январь — апрель этот показатель составлял 38 615,1 рубля.

При этом рост зарплат в Новосибирской области за указанный период составил 337 рублей.

За пять месяцев размер зарплат в области составил 36 тысяч 576 рублей, по информации за первые четыре месяца, новосибирцы получали 36 тысяч 239 рублей.

А в прошлом месяце аналитики Новосибирскстата сообщали о том, что в Новосибирской области резко выросли долги по зарплате — в сумме они перевалили за 70 миллионов рублей.

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КОММЕНТАРИИ (82)

Гость
24 июл 2019 в 08:07

Держите меня семеро а то от смеха станет плохо , откуда все берётся , народ в долгах , зарплаты мизер , а у них все хорошо прекрасная маркиза

333
24 июл 2019 в 08:10

Враньё👎

Сабина
24 июл 2019 в 08:22

Если кто то сейчас будет говорить что таких зарплат нет, выгляните в окно и посмотрите на парковку, сколько там машин стоит? На зп меньше 25 машину не потянешь, так что можно сделать выводы