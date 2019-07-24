Теперь заживём: в Новосибирской области выросла средняя зарплата

В Новосибирской области рост зарплат составил 337 рублей
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
Аналитики Новосибирскстата подсчитали размер средних зарплат в Сибирском федеральном округе за первые пять месяцев 2019 года и зафиксировали рост.
«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (включая налоги и другие удержания в соответствии с законодательством Российской Федерации) в Сибирском федеральном округе в январе — мае 2019 года составила 39 368 рублей», — говорится в сообщении Новосибирскстата.
По данным за январь — апрель этот показатель составлял 38 615,1 рубля.
При этом рост зарплат в Новосибирской области за указанный период составил 337 рублей.
За пять месяцев размер зарплат в области составил 36 тысяч 576 рублей, по информации за первые четыре месяца, новосибирцы получали 36 тысяч 239 рублей.
А в прошлом месяце аналитики Новосибирскстата сообщали о том, что в Новосибирской области резко выросли долги по зарплате — в сумме они перевалили за 70 миллионов рублей.