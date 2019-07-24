Теперь заживём: в Новосибирской области выросла средняя зарплата

Аналитики Новосибирскстата подсчитали размер средних зарплат в Сибирском федеральном округе за первые пять месяцев 2019 года и зафиксировали рост.

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (включая налоги и другие удержания в соответствии с законодательством Российской Федерации) в Сибирском федеральном округе в январе — мае 2019 года составила 39 368 рублей», — говорится в сообщении Новосибирскстата.

По данным за январь — апрель этот показатель составлял 38 615,1 рубля.