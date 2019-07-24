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Недвижимость

Аналитики посчитали стоимость пожизненной аренды квартиры в Новосибирске

Специалисты выяснили, что 50 лет в съёмной квартире дешевле, чем ипотека

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Сейчас средняя стоимость аренды квартиры в Новосибирске составляет 18 тысяч рублей

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Аналитики портала N1.RU подсчитали, сколько будет стоить пожизненная аренда квартиры в Новосибирске.

По словам специалистов, средняя цена аренды квартиры во всех районах города сейчас составляет 18 тысяч рублей. За эти деньги новосибирцы могут снять либо ухоженную квартиру по линии метро, либо двухкомнатную квартиру в одном из спальных районов.

«Средняя продолжительность жизни в Новосибирской области сейчас составляет 72 года, поэтому если человек начнет арендовать самостоятельно жильё после окончания вуза — с 22 лет, — то срок аренды составит 50 лет», — рассказывают специалисты N1.RU.

При нынешних ценах за 50 лет новосибирцы потратят на аренду квартиры почти 11 миллионов рублей. При этом, по данным аналитиков, купить двушку за 3,5 миллиона рублей в ипотеку будет ненамного выгоднее. Чтобы остаться в плюсе, ежемесячный платёж за ипотеку должен быть не меньше 30 тысяч рублей. Тогда купить свою квартиру в Новосибирске можно за 30 лет, но переплата банку составит около 7,4 миллиона рублей.

«Однако если платить ипотеку 50 лет по 25 тысяч рублей, то переплата банку составит 12,4 миллиона. В обоих случаях заёмщик еще должен будет внести 15% от стоимости квартиры в качестве первоначального взноса — 525 тысяч рублей», — говорится в исследовании.

По последним данным аналитического центра НАФИ, в России арендуют жильё около 9% граждан: в Новосибирске это около 121 тысячи человек.

«Таким образом, в месяц все арендаторы в Новосибирске тратят на аренду около 2,2 млрд руб. в месяц», — рассказали в N1.RU.

Несколько лет назад жители квартир с лучшими видами на Новосибирск рассказывали про жизнь в них — они любуются закатами над водой, мостами и морем сосен.

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аренда жильяквартиры в Новосибирске

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КОММЕНТАРИИ (30)

Ирчегг
24 июл 2019 в 09:32

Ну это если потомства не планируется, то можно и снимать, работая до самой смерти. А с ипотекой, если дети есть, то хоть им чуть помочь наследством можно.

Чуковский
24 июл 2019 в 09:45

А на пенсии куда? Пенсии на съем не хватит

24 июл 2019 в 09:50

А потом бац - и человек доживает до пенсии. Средняя пенсия у нас сколько? 14 тысяч.
Можно платить аренду за однушку на окраине, но питаться святым духом и водой из-под крана.
Нормально