Аналитики посчитали стоимость пожизненной аренды квартиры в Новосибирске

По словам специалистов, средняя цена аренды квартиры во всех районах города сейчас составляет 18 тысяч рублей. За эти деньги новосибирцы могут снять либо ухоженную квартиру по линии метро, либо двухкомнатную квартиру в одном из спальных районов. «Средняя продолжительность жизни в Новосибирской области сейчас составляет 72 года, поэтому если человек начнет арендовать самостоятельно жильё после окончания вуза — с 22 лет, — то срок аренды составит 50 лет», — рассказывают специалисты N1.RU.

При нынешних ценах за 50 лет новосибирцы потратят на аренду квартиры почти 11 миллионов рублей. При этом, по данным аналитиков, купить двушку за 3,5 миллиона рублей в ипотеку будет ненамного выгоднее. Чтобы остаться в плюсе, ежемесячный платёж за ипотеку должен быть не меньше 30 тысяч рублей. Тогда купить свою квартиру в Новосибирске можно за 30 лет, но переплата банку составит около 7,4 миллиона рублей.



«Однако если платить ипотеку 50 лет по 25 тысяч рублей, то переплата банку составит 12,4 миллиона. В обоих случаях заёмщик еще должен будет внести 15% от стоимости квартиры в качестве первоначального взноса — 525 тысяч рублей», — говорится в исследовании.



По последним данным аналитического центра НАФИ, в России арендуют жильё около 9% граждан: в Новосибирске это около 121 тысячи человек.



«Таким образом, в месяц все арендаторы в Новосибирске тратят на аренду около 2,2 млрд руб. в месяц», — рассказали в N1.RU.

Несколько лет назад жители квартир с лучшими видами на Новосибирск рассказывали про жизнь в них — они любуются закатами над водой, мостами и морем сосен.