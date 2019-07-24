Экс-министру Михаилу Абызову продлили арест в СИЗО — его адвокат намерен обжаловать это решение

Суд продлил арест и двум другим фигурантам этого дела — Николаю Степанову и Галине Фрайденберг. Теперь все пять сообщников останутся в СИЗО до 25 октября.

«Суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета РФ о продлении срока ареста на три месяца в отношении <...> Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве», — пишет агентство.

Басманный суд Москвы продлил срок ареста бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова — об этом сообщает ТАСС. Бизнесмен останется под стражей до 25 октября.

Три дня назад Абызов впервые дал показания по делу об инкриминируемых ему преступлениях — экс-министр заявил, что ему до настоящего времени так и не разъяснено существо предъявленного обвинения, а это лишает его возможности понять обвинение и эффективно защищаться.



Михаила Абызова, бывшего министра по делам Открытого правительства и обладателя 162-й строчки рейтинга Forbes, подозревают в хищении 4 миллиардов рублей у СИБЭКО и «Региональных электрических сетей» и выводе их за границу. Сделать это, по версии следствия, ему помогли пять человек, с которыми он организовал преступное сообщество: Александр Пелипасов, Николай Степанов, Галина Фрайденберг, Максим Русаков и Сергей Ильичёв.

