24 июля среда
СЕЙЧАС +16°С
Пробки 0/10
usd 63.13
eur 70.64
  • 4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +16°С
Пробки 0/10
usd 63.13
eur 70.64

Все новости

Все новости
Криминал
Арест министра Абызова

Экс-министру Михаилу Абызову продлили арест в СИЗО — его адвокат намерен обжаловать это решение

Также срок ареста продлили двум другим фигурантам этого дела Николаю Степанову и Галине Фрайденберг

Поделиться

589
Обсудить

Срок ареста продлили на три месяца

Фото: архив НГС

Басманный суд Москвы продлил срок ареста бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова — об этом сообщает ТАСС. Бизнесмен останется под стражей до 25 октября.

«Суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета РФ о продлении срока ареста на три месяца в отношении <...> Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве», — пишет агентство. 

Как передаёт ТАСС, адвокат бизнесмена Александр Аснис намерен обжаловать это решение в Московском городском суде. 

Суд продлил арест и двум другим фигурантам этого дела — Николаю Степанову и Галине Фрайденберг. Теперь все пять сообщников останутся в СИЗО до 25 октября. 

Три дня назад Абызов впервые дал показания по делу об инкриминируемых ему преступлениях — экс-министр заявил, что ему до настоящего времени так и не разъяснено существо предъявленного обвинения, а это лишает его возможности понять обвинение и эффективно защищаться. 

Михаила Абызова, бывшего министра по делам Открытого правительства и обладателя 162-й строчки рейтинга Forbes, подозревают в хищении 4 миллиардов рублей у СИБЭКО и «Региональных электрических сетей» и выводе их за границу. Сделать это, по версии следствия, ему помогли пять человек, с которыми он организовал преступное сообщество: Александр Пелипасов, Николай Степанов, Галина Фрайденберг, Максим Русаков и Сергей Ильичёв.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

Михаил Абызовфигуранты по делу Абызова

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!