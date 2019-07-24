Новосибирская саблистка завоевала золото чемпионата мира по фехтованию в Венгрии

Новосибирская саблистка София Позднякова в составе сборной России заняла первое место на чемпионате мира по фехтованию, который проходил в Будапеште. Об этом сообщает ТАСС.



«Российские саблистки стали победительницами командного турнира чемпионата мира по фехтованию. Россиянки победили в финале сборную Франции со счётом 45:40», — пишет агентство.

В составе национальной сборной выступали София Позднякова, Ольга Никитина, Яна Егорян и София Великая.

Вчера женская сборная России по фехтованию на шпагах, в состав которой входит новосибирская спортсменка Любовь Шутова, взяла серебро на чемпионате мира.

