Суд продлил арест трёх фигурантов по делу экс-министра Абызова на три месяца

«Постановлением Басманного районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей до 25 октября в отношении председателя совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александра Пелипасова, замгендиректора ООО "Ру-ком" Максима Русакова, экс-гендиректора ОАО "Региональные электрические сети" Сергея Ильичёва», — сообщила Царева.

Сегодня Басманный суд Москвы продлил срок ареста трёх фигурантов по делу экс-министра Михаила Абызова — об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву. Известно, что Александр Пелипасов, Максим Русаков и Сергей Ильичёв останутся под стражей до 25 октября.

Также отмечается, что сейчас суд рассматривает вопрос о продлении ареста в отношении Михаила Абызова и ещё двух фигурантов дела: Николая Степанова и Галины Фрайденберг.

Три дня назад Абызов впервые дал показания по делу об инкриминируемых ему преступлениях — экс-министр заявил, что ему до настоящего времени так и не разъяснено существо предъявленного обвинения, а это лишает его возможности понять обвинение и эффективно защищаться.

Михаила Абызова, бывшего министра по делам «Открытого правительства» и обладателя 162-й строчки рейтинга Forbes, подозревают в хищении 4 миллиардов рублей у «СИБЭКО» и «Региональных электрических сетей» и выводе их за границу. Сделать это, по версии следствия, ему помогли пять человек, с которыми он организовал преступное сообщество: Александр Пелипасов, Николай Степанов, Галина Фрайденберг, Максим Русаков и Сергей Ильичёв.

