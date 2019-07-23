23 июля вторник
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 1/10
usd 62.98
eur 70.65
  • 4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +18°С
Пробки 1/10
usd 62.98
eur 70.65

Все новости

Все новости
Криминал
Арест министра Абызова

Суд продлил арест трёх фигурантов по делу экс-министра Абызова на три месяца

Александр Пелипасов, Максим Русаков и Сергей Ильичёв останутся под стражей до 25 октября

Поделиться

1 366
12 Обсудить

Вместе с Михаилом Абызовым по делу проходят пять его сообщников

Фото: коллаж НГС

Сегодня Басманный суд Москвы продлил срок ареста трёх фигурантов по делу экс-министра Михаила Абызова — об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву. Известно, что Александр Пелипасов, Максим Русаков и Сергей Ильичёв останутся под стражей до 25 октября. 

«Постановлением Басманного районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей до 25 октября в отношении председателя совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александра Пелипасова, замгендиректора ООО "Ру-ком" Максима Русакова, экс-гендиректора ОАО "Региональные электрические сети" Сергея Ильичёва», — сообщила Царева. 

Также отмечается, что сейчас суд рассматривает вопрос о продлении ареста в отношении Михаила Абызова и ещё двух фигурантов дела: Николая Степанова и Галины Фрайденберг. 

Три дня назад Абызов впервые дал показания по делу об инкриминируемых ему преступлениях — экс-министр заявил, что ему до настоящего времени так и не разъяснено существо предъявленного обвинения, а это лишает его возможности понять обвинение и эффективно защищаться. 

Михаила Абызова, бывшего министра по делам «Открытого правительства» и обладателя 162-й строчки рейтинга Forbes, подозревают в хищении 4 миллиардов рублей у «СИБЭКО» и «Региональных электрических сетей» и выводе их за границу. Сделать это, по версии следствия, ему помогли пять человек, с которыми он организовал преступное сообщество: Александр Пелипасов, Николай Степанов, Галина Фрайденберг, Максим Русаков и Сергей Ильичёв.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

Абызовфигуранты по делу Абызова

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (12)

Виталий Викторович
23 июл 2019 в 22:09

За Ильичева искренне рад.

Гость
23 июл 2019 в 22:16

Пожизненно нужно таким давать! Раз вышку отменили!

брюнет
23 июл 2019 в 22:31

сейчас пальчиком ему погразят и отпустят