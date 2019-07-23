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Лето

На Михайловской набережной поставили павильон с кофе на летний период

Новая кофейня начнёт работать в ближайшие выходные

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Нестационарное кафе будет работать только летом

Фото: Анна Терешкова 

На Михайловской набережной в Новосибирске поставили нестационарное кафе, которое будет работать в летний период. Об этом сообщила на своей странице в социальной сети Facebook начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова. Небольшой павильон «Перекати кофе» установили сегодня днём — работу кофейня начнёт уже в ближайшие выходные.

«Кафе будут запущены максимум к выходным, это уже второе кафе. У нас разработан дизайн-проект по всем точкам, которые могут находиться на Михайловской набережной. И все стационарные и нестационарные объекты сейчас будут установлены только в соответствии с дизайном, который был разработан. Мы показываем, что можно делать проекты, в которых соблюдаются все нормативы и изначально разработанный дизайн. <...> Мы не торопимся, когда нам говорят: "Почему негде попить кофе или ещё что-то", мы извиняемся перед горожанами и говорим, что заводим стандарты, и от всего бизнеса, который заходит на набережную, будем требовать соблюдения этих стандартов. Поэтому всё происходит несколько медленно, но зато качественно», — рассказала корреспонденту НГС Анна Терешкова. 

Нестационарные кафе будут работать только в летний период, но, по словам Терешковой, на набережной запланировано также два стационарных кафе, которые будут работать круглый год. Одно будет находиться рядом с детской площадкой, другое — в зоне, которая ближе к метромосту. 

Ранее стало известно, что в мэрии работают над проектом продления набережной — её могут продлить ещё на два километра — до Бугринского моста.

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КОММЕНТАРИИ (6)

23 июл 2019 в 21:00

Это ли не чудо? Павильон с кофе! Фантастика!

23 июл 2019 в 21:21

Хочу набережную от Обского моря до Бердска! А в Бердске от моста до водозабора!!! Ну пусть от моста до куда денег дадут)

Мне 27
23 июл 2019 в 21:07

Правда, летний период подходит к концу...