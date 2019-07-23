На Михайловской набережной поставили павильон с кофе на летний период

На Михайловской набережной в Новосибирске поставили нестационарное кафе, которое будет работать в летний период. Об этом сообщила на своей странице в социальной сети Facebook начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова. Небольшой павильон «Перекати кофе» установили сегодня днём — работу кофейня начнёт уже в ближайшие выходные.

«Кафе будут запущены максимум к выходным, это уже второе кафе. У нас разработан дизайн-проект по всем точкам, которые могут находиться на Михайловской набережной. И все стационарные и нестационарные объекты сейчас будут установлены только в соответствии с дизайном, который был разработан. Мы показываем, что можно делать проекты, в которых соблюдаются все нормативы и изначально разработанный дизайн. <...> Мы не торопимся, когда нам говорят: "Почему негде попить кофе или ещё что-то", мы извиняемся перед горожанами и говорим, что заводим стандарты, и от всего бизнеса, который заходит на набережную, будем требовать соблюдения этих стандартов. Поэтому всё происходит несколько медленно, но зато качественно», — рассказала корреспонденту НГС Анна Терешкова.

