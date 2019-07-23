Два человека погибли в лобовом ДТП с грузовиком на трассе под Новосибирском

Вечером во вторник, 23 июля, на трассе Новосибирск — Омск на участке между Барабинском и Убинским иномарка влетела в грузовой автомобиль — в результате погибли двое человек, ехавших в легковой машине.

Фотографию аварии опубликовали в группе «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте». Судя по фотографиям, легковой автомобиль после удара отбросило на обочину дороги. В пресс-службе МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что иномарка выехала на полосу встречного движения.