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Происшествия

Два человека погибли в лобовом ДТП с грузовиком на трассе под Новосибирском

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД

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В лобовом ДТП двое погибших

Фото: vk.com/act54

Вечером во вторник, 23 июля, на трассе Новосибирск — Омск на участке между Барабинском и Убинским иномарка влетела в грузовой автомобиль — в результате погибли двое человек, ехавших в легковой машине.

Фотографию аварии опубликовали в группе «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте». Судя по фотографиям, легковой автомобиль после удара отбросило на обочину дороги. В пресс-службе МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что иномарка выехала на полосу встречного движения.

«Сегодня в 17:30 на 1195-м километре трассы в Убинском районе произошло столкновение "Тойоты короллы", которая по предварительной информации выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовиком MAN. От полученных травм водитель-женщина и мужчина-пассажир скончались на месте. Сейчас там работает экипаж ГИБДД», — рассказали об аварии в областном управлении МВД. 

Вчера вечером бетонный козырёк упал на двух женщин — кассира и диспетчера, которые стояли на крыльце. Первая женщина умерла, вторая попала в больницу. Коллеги водителя и пострадавшего диспетчера рассказали сегодня НГС, что не верят в версию о неудачной шутке: по их словам, водитель просто не вписался в поворот. После этого СК завёл уголовное дело.

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КОММЕНТАРИИ (6)

Qwerty
23 июл 2019 в 19:33

Таков пруль....

Black Oasis
23 июл 2019 в 19:34

Когда при обгоне праворульщик, наконец, получает полноценный обзор встречной полосы, зачастую это уже поздно.

Фото пользователя
23 июл 2019 в 19:31

Такова жизнь....