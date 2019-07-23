Два человека погибли в лобовом ДТП с грузовиком на трассе под Новосибирском

В лобовом ДТП двое погибших
Фото: vk.com/act54
Вечером во вторник, 23 июля, на трассе Новосибирск — Омск на участке между Барабинском и Убинским иномарка влетела в грузовой автомобиль — в результате погибли двое человек, ехавших в легковой машине.
Фотографию аварии опубликовали в группе «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте». Судя по фотографиям, легковой автомобиль после удара отбросило на обочину дороги. В пресс-службе МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что иномарка выехала на полосу встречного движения.
«Сегодня в 17:30 на 1195-м километре трассы в Убинском районе произошло столкновение "Тойоты короллы", которая по предварительной информации выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовиком MAN. От полученных травм водитель-женщина и мужчина-пассажир скончались на месте. Сейчас там работает экипаж ГИБДД», — рассказали об аварии в областном управлении МВД.
Вчера вечером бетонный козырёк упал на двух женщин — кассира и диспетчера, которые стояли на крыльце. Первая женщина умерла, вторая попала в больницу. Коллеги водителя и пострадавшего диспетчера рассказали сегодня НГС, что не верят в версию о неудачной шутке: по их словам, водитель просто не вписался в поворот. После этого СК завёл уголовное дело.