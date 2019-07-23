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«Шкода» выпустила замену для «Тойоты Камри» с полным приводом и массажем сидений

Новый Skoda Superb получил матричные диодные фары и массаж сидений

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Skoda Superb конкурирует в D-сегменте с Toyota Camry

Фото: Skoda

Компания Skoda начала производство обновлённого флагмана своей легковой линейки — Skoda Superb. 

Superb — автомобиль D-сегмента, конкурент Toyota Camry. Чешская модель стоит дороже японской, но у неё доступен полный привод, а размер багажника больше — 625 литров в кузове лифтбек и 660 литров в кузове универсал. 

«Облик автомобиля изменился. Текущий Superb стоит от 1,5 до 3 миллионов рублей», — уточнили в новосибирском дилерском центре Skoda «Автомир Богемия».

Автомобиль получили внешние изменения и модернизированную техническую часть: переработаны решётка радиатора, оптика, на крышку багажника вынесена крупная надпись SKODA. Машина получила полностью светодиодные матричные фары — это сделано впервые на серийных моделях моделях Skoda. 

Фары Crystal Lighting состоят из 4 светодиодных элементов и имеют динамический режим работы в различных условиях. Базовые версии дополнены системой бесключевого доступа, а топовые — функцией вентиляции и массажа сидений. 

В моторную гамму вошли 120-сильный дизель 1.6 TDI, дизели 2.0 мощностью 150 или 190 л. с., бензиновый мотор 1,5 TSI мощностью 150 л. с., бензиновый 2.0 мощностью 190 или 272 л. с. Коробка передач — механика или робот, возможен полный привод.   

Интересуетесь машинами и всем, что с ними связано? Почитайте разбор дорожной ситуации: 17-летний гонщик на «квадрике» раздавил девочку на велосипеде — он невиновен (видео).

Внимание, рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

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КОММЕНТАРИИ (13)

ыыы
23 июл 2019 в 19:16

Уточненное название: Шкода выпустила бюджетный Passat.

***
23 июл 2019 в 19:09

Не я конечно дико извиняюсь, но что такое массаж сидений? Массажное сиденье понимаю или массаж спины сиденьем. Но что такое массаж сидений?

Любитель евромобилей
23 июл 2019 в 19:28

Дизайн всяко лучше, чем у Камри.

При всём уважении к японцам, делать они умеют только то, что под капотом. Дизайнерская школа у них совсем плохая. Им бы у европейцев поучиться бы кузова делать.