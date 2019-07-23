«Шкода» выпустила замену для «Тойоты Камри» с полным приводом и массажем сидений

Компания Skoda начала производство обновлённого флагмана своей легковой линейки — Skoda Superb.

Superb — автомобиль D-сегмента, конкурент Toyota Camry. Чешская модель стоит дороже японской, но у неё доступен полный привод, а размер багажника больше — 625 литров в кузове лифтбек и 660 литров в кузове универсал.

«Облик автомобиля изменился. Текущий Superb стоит от 1,5 до 3 миллионов рублей», — уточнили в новосибирском дилерском центре Skoda «Автомир Богемия».

Автомобиль получили внешние изменения и модернизированную техническую часть: переработаны решётка радиатора, оптика, на крышку багажника вынесена крупная надпись SKODA. Машина получила полностью светодиодные матричные фары — это сделано впервые на серийных моделях моделях Skoda.