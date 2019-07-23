«Шкода» выпустила замену для «Тойоты Камри» с полным приводом и массажем сидений

Skoda Superb конкурирует в D-сегменте с Toyota Camry
Фото: Skoda
Компания Skoda начала производство обновлённого флагмана своей легковой линейки — Skoda Superb.
Superb — автомобиль D-сегмента, конкурент Toyota Camry. Чешская модель стоит дороже японской, но у неё доступен полный привод, а размер багажника больше — 625 литров в кузове лифтбек и 660 литров в кузове универсал.
«Облик автомобиля изменился. Текущий Superb стоит от 1,5 до 3 миллионов рублей», — уточнили в новосибирском дилерском центре Skoda «Автомир Богемия».
Автомобиль получили внешние изменения и модернизированную техническую часть: переработаны решётка радиатора, оптика, на крышку багажника вынесена крупная надпись SKODA. Машина получила полностью светодиодные матричные фары — это сделано впервые на серийных моделях моделях Skoda.
Фары Crystal Lighting состоят из 4 светодиодных элементов и имеют динамический режим работы в различных условиях. Базовые версии дополнены системой бесключевого доступа, а топовые — функцией вентиляции и массажа сидений.
В моторную гамму вошли 120-сильный дизель 1.6 TDI, дизели 2.0 мощностью 150 или 190 л. с., бензиновый мотор 1,5 TSI мощностью 150 л. с., бензиновый 2.0 мощностью 190 или 272 л. с. Коробка передач — механика или робот, возможен полный привод.
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