После пожара в лагере в Хабаровском крае скончались ещё трое детей

Число детей, погибших из-за пожара в лагере «Холдоми», выросло до четырёх человек. Как пишет ТАСС, в больнице скончался мальчик. Ранее сообщалось о гибели трёх девочек: тело одной нашли на месте происшествия, ещё две пострадавшие скончались в реанимации. Пожар случился минувшей ночью на турбазе в Хабаровском крае: по предварительным данным, в одной из палаток из-за неисправного радиатора вспыхнуло пламя и перекинулось на соседние палатки. В этот момент в лагере находились 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет.

Видео: Mash / Telegram.org

Сгорели 20 из 26 палаток, а площадь возгорания, по данным краевого управления МЧС, превысила две тысячи квадратных метров. Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказывает, что охрана и работники пытались потушить огонь самостоятельно, но безуспешно: — Персонал лагеря не занимался активным спасением детей, которые были предоставлены сами себе в момент пожара. Работники пытались безуспешно тушить возгорание и поздно вызвали пожарных, — заявил источник.

Пожар мог случиться из-за неисправного радиатора Фото: 27.mchs.gov.ru

Работники лагеря и охрана первое время пытались тушить огонь самостоятельно Фото: 27.mchs.gov.ru

Telegram-канал «Мэш» приводит слова вожатой Маргариты Хариной. Когда начался пожар, она спала. Рассказывает, что проснулась от детских криков и успела спасти свою группу. В это время другие вожатые вытаскивали ребятишек из полыхающих палаток. — Эвакуировали их на стадион. Бежали обожжённые дети, которым нужна была помощь. Парни-вожатые брали их на руки и эвакуировали в медпункт, где им была оказана первая медицинская помощь. Вожатые-мальчики голыми запрыгивали в пылающую палатку и вытаскивали детей.

Вожатая Маргарита Харина рассказывает о том, как вожатые спасали детей Видео: Mash / Telegram.org

Известно, что палаточный лагерь был частным и работал незаконно — проверяющие комиссии не давали разрешения на его открытие. Глава управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева сегодня заявила, что «Холдоми» проверяли прошлой осенью и нашли нарушения. Сейчас работа лагеря приостановлена, прокуратура проверит все учреждения детского отдыха края.