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После пожара в лагере в Хабаровском крае скончались ещё трое детей

Вожатые рассказали, как вытаскивали школьников ночью из пылающих палаток

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20 из 26 палаток выгорели дотла

Фото: 27.mchs.gov.ru

Число детей, погибших из-за пожара в лагере «Холдоми», выросло до четырёх человек. Как пишет ТАСС, в больнице скончался мальчик. Ранее сообщалось о гибели трёх девочек: тело одной нашли на месте происшествия, ещё две пострадавшие скончались в реанимации. 

Пожар случился минувшей ночью на турбазе в Хабаровском крае: по предварительным данным, в одной из палаток из-за неисправного радиатора вспыхнуло пламя и перекинулось на соседние палатки. В этот момент в лагере находились 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет.

Сгорели 20 из 26 палаток, а площадь возгорания, по данным краевого управления МЧС, превысила две тысячи квадратных метров. Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказывает, что охрана и работники пытались потушить огонь самостоятельно, но безуспешно:

— Персонал лагеря не занимался активным спасением детей, которые были предоставлены сами себе в момент пожара. Работники пытались безуспешно тушить возгорание и поздно вызвали пожарных, — заявил источник.

Пожар мог случиться из-за неисправного радиатора

Пожар мог случиться из-за неисправного радиатора

Работники лагеря и охрана первое время пытались тушить огонь самостоятельно

Работники лагеря и охрана первое время пытались тушить огонь самостоятельно

Telegram-канал «Мэш» приводит слова вожатой Маргариты Хариной. Когда начался пожар, она спала. Рассказывает, что проснулась от детских криков и успела спасти свою группу. В это время другие вожатые вытаскивали ребятишек из полыхающих палаток.

— Эвакуировали их на стадион. Бежали обожжённые дети, которым нужна была помощь. Парни-вожатые брали их на руки и эвакуировали в медпункт, где им была оказана первая медицинская помощь. Вожатые-мальчики голыми запрыгивали в пылающую палатку и вытаскивали детей.

Вожатая Маргарита Харина рассказывает о том, как вожатые спасали детей

Известно, что палаточный лагерь был частным и работал незаконно — проверяющие комиссии не давали разрешения на его открытие. Глава управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева сегодня заявила, что «Холдоми» проверяли прошлой осенью и нашли нарушения. Сейчас работа лагеря приостановлена, прокуратура проверит все учреждения детского отдыха края.

Свою проверку начал Следственный комитет: уголовное дело заведено сразу по двум статьям — «Причинение смерти по неосторожности» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Директор лагеря задержан. В связи с трагедией в Хабаровском крае 24–26 июля объявят траур.

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КОММЕНТАРИИ (19)

ехидна нск
23 июл 2019 в 18:38

Теперь многое зависит от политической воли родителей пострадавших и средств массовой информации, возможно, зарубежных и даже самой ПАСЕ. Ведь власти ( представители Российского Государства) уже подстраховались при первом сообщении, заявив, что лагерь незаконный. Все происходит по обкатанному сценарию, как это было при утапливании детей в Карелии и пожаре в "Зимней вишне".
Государственные надзорные структуры и администрации "вертикали власти" уводятся от ответственности.

моля
23 июл 2019 в 18:38

читаю и плачу

23 июл 2019 в 18:51

какой идиот палатки одна к одной поставил?