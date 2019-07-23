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Город

«Меня обманули конкретно»: строитель Михайловской набережной заявил, что не получил денег от мэрии

Он требует от городских властей 20 миллионов рублей

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Подрядчик уверяет, что в мэрии его обманули и не заплатили за работы

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Арбитражный суд Новосибирской области решил провести экспертизу по иску подрядчика, построившего Михайловскую набережную. Компания «Перлит-Строй» с февраля судится с МУП, обслуживающим набережную, и уверяет, что в мэрии его обманули и не заплатили за работы.

Согласно документам суда, «Перлит-Строй» требует от муниципального предприятия 20,6 миллиона рублей.

Как сообщили корреспонденту НГС в департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, сейчас судебные тяжбы временно приостановлены до тех пор, пока не будет проведена судебная экспертиза, о которой попросило МУП «Михайловская набережная». При этом, отмечается в ответе на запрос корреспондента, мэрия поддерживает своё предприятие в суде.

Как рассказал корреспонденту НГС генеральный директор «Перлит-Строя» Коля Кулиджанян, он рассчитывает, что экспертиза будет честной.

«Я бизнесмен, я защищаю интересы своей компании. И ничего противозаконного не делаю. То, что экспертиза назначена судьёй, ну, надеюсь, что она будет справедливой и выявит правду, где она есть. Я не могу отстать от тех обещаний, от тех денег, которые я не получил за фактически выполненные работы. Я буду добиваться своей правды, поверьте», — сказал он.

Коля Кулиджанян надеется, что экспертиза, назначенная судом, будет честной. На фото — набережная во время ремонта

Коля Кулиджанян надеется, что экспертиза, назначенная судом, будет честной. На фото — набережная во время ремонта

Также Кулиджанян отметил, что он требует от мэрии деньги за те работы, которые он выполнил во время строительства первого и второго этапов Михайловской набережной.

«На том объекте, где я говорил, всё сделано согласно проекту. И качество, когда мы выполняли, показали мне пять с плюсом», — утверждает подрядчик.

И меня обманули конкретно в 2017 году — не оплатили ни копейки [из] обещанных 17 миллионов — и в прошлом году меня ещё обманули

Коля Кулиджанян, генеральный директор компании «Перлит-Строй» 

В конце февраля начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова объяснила позицию муниципальной власти в этом вопросе — мэрия считает, что во время ремонта подрядчик использовал более дешёвый материал, чем планировалось изначально. 

«У нас к "Перлиту" никаких вопросов нет, потому что мы подписывали "каэски" (акт приёмки выполненных работ по форме КС-2. — Прим. ред.), которые мы считаем правильными. "Перлит" с этим не соглашается, потому что считает, что они [цены] должны быть выше», — говорила Терешкова.

Назначенная судом экспертиза должна установить, насколько обоснованы требования «Перлита» к «Михайловской набережной».

В 2017 году стало известно, что власти Новосибирска определились с подрядчиком, который отремонтирует Михайловскую набережную, — подрядчиком выбрали «Перлит-Строй», а цена контракта на ремонт составила 120 миллионов рублей. В апреле 2018 года мэрия продлила контракт с «Перлит-Строем», поручив компании выполнить строительство второй очереди.

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КОММЕНТАРИИ (68)

23 июл 2019 в 18:27

Коля Кулиджанян очень странный. Его 3 года (!!!) обманывают, а он строит и строит, строит и строит...Никак остановится не может. Так зачем ему платить, если он бесплатно строит и строит, строит и строит....А так бывает вообще? Ему мэрия должна 50 млн., а он продолжает строить и строить, строить и строить...Просто фельетон какой-то ходячий, а не Коля...

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23 июл 2019 в 18:07

...мэрия, как и мафия бессмертна)))

Фото пользователя
23 июл 2019 в 18:09

Так подрядчик использовал материал тот котрый в проекте прописан, или нет?
НГС, это же главный вопрос, как можно было умудрится его не задать?