«Меня обманули конкретно»: строитель Михайловской набережной заявил, что не получил денег от мэрии

Подрядчик уверяет, что в мэрии его обманули и не заплатили за работы
Фото: Густаво Зырянов / НГС
Арбитражный суд Новосибирской области решил провести экспертизу по иску подрядчика, построившего Михайловскую набережную. Компания «Перлит-Строй» с февраля судится с МУП, обслуживающим набережную, и уверяет, что в мэрии его обманули и не заплатили за работы.
Согласно документам суда, «Перлит-Строй» требует от муниципального предприятия 20,6 миллиона рублей.
Как сообщили корреспонденту НГС в департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, сейчас судебные тяжбы временно приостановлены до тех пор, пока не будет проведена судебная экспертиза, о которой попросило МУП «Михайловская набережная». При этом, отмечается в ответе на запрос корреспондента, мэрия поддерживает своё предприятие в суде.
Как рассказал корреспонденту НГС генеральный директор «Перлит-Строя» Коля Кулиджанян, он рассчитывает, что экспертиза будет честной.
«Я бизнесмен, я защищаю интересы своей компании. И ничего противозаконного не делаю. То, что экспертиза назначена судьёй, ну, надеюсь, что она будет справедливой и выявит правду, где она есть. Я не могу отстать от тех обещаний, от тех денег, которые я не получил за фактически выполненные работы. Я буду добиваться своей правды, поверьте», — сказал он.
Также Кулиджанян отметил, что он требует от мэрии деньги за те работы, которые он выполнил во время строительства первого и второго этапов Михайловской набережной.
«На том объекте, где я говорил, всё сделано согласно проекту. И качество, когда мы выполняли, показали мне пять с плюсом», — утверждает подрядчик.
И меня обманули конкретно в 2017 году — не оплатили ни копейки [из] обещанных 17 миллионов — и в прошлом году меня ещё обманули
Коля Кулиджанян, генеральный директор компании «Перлит-Строй»
В конце февраля начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова объяснила позицию муниципальной власти в этом вопросе — мэрия считает, что во время ремонта подрядчик использовал более дешёвый материал, чем планировалось изначально.
«У нас к "Перлиту" никаких вопросов нет, потому что мы подписывали "каэски" (акт приёмки выполненных работ по форме КС-2. — Прим. ред.), которые мы считаем правильными. "Перлит" с этим не соглашается, потому что считает, что они [цены] должны быть выше», — говорила Терешкова.
Назначенная судом экспертиза должна установить, насколько обоснованы требования «Перлита» к «Михайловской набережной».
В 2017 году стало известно, что власти Новосибирска определились с подрядчиком, который отремонтирует Михайловскую набережную, — подрядчиком выбрали «Перлит-Строй», а цена контракта на ремонт составила 120 миллионов рублей. В апреле 2018 года мэрия продлила контракт с «Перлит-Строем», поручив компании выполнить строительство второй очереди.