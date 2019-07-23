«Меня обманули конкретно»: строитель Михайловской набережной заявил, что не получил денег от мэрии

Подрядчик уверяет, что в мэрии его обманули и не заплатили за работы

Арбитражный суд Новосибирской области решил провести экспертизу по иску подрядчика, построившего Михайловскую набережную. Компания «Перлит-Строй» с февраля судится с МУП, обслуживающим набережную, и уверяет, что в мэрии его обманули и не заплатили за работы. Согласно документам суда, «Перлит-Строй» требует от муниципального предприятия 20,6 миллиона рублей. Как сообщили корреспонденту НГС в департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, сейчас судебные тяжбы временно приостановлены до тех пор, пока не будет проведена судебная экспертиза, о которой попросило МУП «Михайловская набережная». При этом, отмечается в ответе на запрос корреспондента, мэрия поддерживает своё предприятие в суде.

Как рассказал корреспонденту НГС генеральный директор «Перлит-Строя» Коля Кулиджанян, он рассчитывает, что экспертиза будет честной. «Я бизнесмен, я защищаю интересы своей компании. И ничего противозаконного не делаю. То, что экспертиза назначена судьёй, ну, надеюсь, что она будет справедливой и выявит правду, где она есть. Я не могу отстать от тех обещаний, от тех денег, которые я не получил за фактически выполненные работы. Я буду добиваться своей правды, поверьте», — сказал он.

Коля Кулиджанян надеется, что экспертиза, назначенная судом, будет честной. На фото — набережная во время ремонта Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Также Кулиджанян отметил, что он требует от мэрии деньги за те работы, которые он выполнил во время строительства первого и второго этапов Михайловской набережной. «На том объекте, где я говорил, всё сделано согласно проекту. И качество, когда мы выполняли, показали мне пять с плюсом», — утверждает подрядчик.

И меня обманули конкретно в 2017 году — не оплатили ни копейки [из] обещанных 17 миллионов — и в прошлом году меня ещё обманули Коля Кулиджанян, генеральный директор компании «Перлит-Строй»

В конце февраля начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова объяснила позицию муниципальной власти в этом вопросе — мэрия считает, что во время ремонта подрядчик использовал более дешёвый материал, чем планировалось изначально.