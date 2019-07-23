То смог, то вонь: жители Затулинки пожаловались на запах пивного солода в квартирах

Жители Затулинского жилмассива в Кировском районе Новосибирска пожаловались на неприятный запах солода на улице и в квартирах — они обвинили в этом пивной завод.

Сообщение о запахе появилось на портале «Электронная демократия Новосибирской области». По словам его автора, запах возникает периодически, но в последнюю неделю — каждый день. Жители Затулинки в последний раз жаловались на неприятные запахи осенью — они утверждали, что из-за них не могли выйти из дома. Тогда источником запаха в мэрии назвали пивной завод «Пивоварня Москва Эфес» на Советском шоссе.