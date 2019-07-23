То смог, то вонь: жители Затулинки пожаловались на запах пивного солода в квартирах

Жители Затулинки регулярно чувствуют запах солода, но в последние дни особенно сильно
Фото: Александр Ощепков / НГС
Жители Затулинского жилмассива в Кировском районе Новосибирска пожаловались на неприятный запах солода на улице и в квартирах — они обвинили в этом пивной завод.
Сообщение о запахе появилось на портале «Электронная демократия Новосибирской области». По словам его автора, запах возникает периодически, но в последнюю неделю — каждый день. Жители Затулинки в последний раз жаловались на неприятные запахи осенью — они утверждали, что из-за них не могли выйти из дома. Тогда источником запаха в мэрии назвали пивной завод «Пивоварня Москва Эфес» на Советском шоссе.
Но на заводе свою причастность к запахам отрицают.
«Предприятия компании AB InBev Efes, в том числе и завод в Новосибирске, оснащены необходимым современным очистным оборудованием, которое полностью соответствует требованиям законодательства в области охраны окружающей среды. Наш завод работает в штатном режиме, поэтому никаких ремонтных работ, остановок очистных сооружений, которые могли бы стать источником неприятного запаха, не производилось. Соблюдение требований в сфере охраны окружающей среды — один из приоритетов нашей компании», — привели в компании AB InBev Efes слова директора новосибирского завода Алексея Горбачёва в ответ на запрос НГС.
Корреспондент НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии с просьбой прокомментировать жалобу жителей Затулинки.
Тем временем Новосибирск несколько дней подряд накрывает дымка с запахом гари от красноярских лесных пожаров — запах должен прекратиться на этой неделе, а пока жителям рекомендуют не выходить на улицу и носить маски.