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То смог, то вонь: жители Затулинки пожаловались на запах пивного солода в квартирах

Они обвиняют в запахах пивной завод

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Жители Затулинки регулярно чувствуют запах солода, но в последние дни особенно сильно 

Фото: Александр Ощепков / НГС

Жители Затулинского жилмассива в Кировском районе Новосибирска пожаловались на неприятный запах солода на улице и в квартирах — они обвинили в этом пивной завод.

Сообщение о запахе появилось на портале «Электронная демократия Новосибирской области». По словам его автора, запах возникает периодически, но в последнюю неделю — каждый день. Жители Затулинки в последний раз жаловались на неприятные запахи осенью — они утверждали, что из-за них не могли выйти из дома. Тогда источником запаха в мэрии назвали пивной завод «Пивоварня Москва Эфес» на Советском шоссе

Но на заводе свою причастность к запахам отрицают.

«Предприятия компании AB InBev Efes, в том числе и завод в Новосибирске, оснащены необходимым современным очистным оборудованием, которое полностью соответствует требованиям законодательства в области охраны окружающей среды. Наш завод работает в штатном режиме, поэтому никаких ремонтных работ, остановок очистных сооружений, которые могли бы стать источником неприятного запаха, не производилось. Соблюдение требований в сфере охраны окружающей среды — один из приоритетов нашей компании», — привели в компании AB InBev Efes слова директора новосибирского завода Алексея Горбачёва в ответ на запрос НГС. 

Корреспондент НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии с просьбой прокомментировать жалобу жителей Затулинки. 

Тем временем Новосибирск несколько дней подряд накрывает дымка с запахом гари от красноярских лесных пожаров — запах должен прекратиться на этой неделе, а пока жителям рекомендуют не выходить на улицу и носить маски.

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КОММЕНТАРИИ (38)

alf
23 июл 2019 в 20:06

затулинка - это трущобы, подобные бразильским. не мудрено, что там запахи. В Риге такого нет!

Депутат
23 июл 2019 в 20:08

Это что за деревня, Затулинка.

23 июл 2019 в 20:14

Жителей Затулинки такой запах должен радовать