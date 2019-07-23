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Страна и мир

Госдума легализовала марихуану и мак: депутаты внесли изменения в самую «народную» статью

Выращивать наркотик можно будет в медицинских целях

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В некоторых странах каннабис и его производные используют для медицинских препаратах и продают в аптеках

Фото: Дарья Селенская

Госдума разрешила выращивать в России марихуану и опийный мак. Речь идёт о культивации растений для производства наркотических средств, но только в интересах медицины и ветеринарии. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс депутаты приняли сегодня, 23 июля, в третьем чтении.

Использование каннабиса в медицинских целях обсуждается не впервые. В январе этого года Минздрав предложил разрешить ввоз в Россию нескольких его производных. В некоторых странах его используют для облегчения хронических болей, при лечении рака, психозов и анорексии у ВИЧ-позитивных людей. Опийный мак используют в том числе для производства кодеина. Лекарства, содержащие кодеин, в России начали продавать по рецепту только в 2012 году — до этого такие препараты, как «Пенталгин», «Коделак» и «Нурофен Плюс» мог спокойно купить даже ребёнок.

Самостоятельное выращивание наркосодержащих растений по-прежнему останется вне закона: самую «народную» статью переписали только для медиков. Как именно будет организовано производство наркотических и психотропных средств в современных условиях, пока неизвестно.

ТЕКСТ

ТЕГИ

статья 228наркотикимедицинамарихуанамак

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КОММЕНТАРИИ (29)

КумарКумарыч
23 июл 2019 в 17:11

Сейчас наркоши зарегистрируют медицинскую организацию и под видом медицинской деятельности наладят производство наркотиков на поток.

прорывы
23 июл 2019 в 17:14

В Россию за январь-апрель 2019 года прибыло 98 тысяч мигрантов. Показатель обновил максимум за последние десять лет. Резкий прирост мигрантов на территорию РФ является аномальным, сообщили в документе, подготовленном специалистами РАНХиГС. Есть ли связь с разрешением на выращивание, не знаю.

Я-вь
23 июл 2019 в 17:12

Фсё! Теперь новости на НГС будут позитивными, а читатели улыбчивыми и благосклонными!!!