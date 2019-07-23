Госдума легализовала марихуану и мак: депутаты внесли изменения в самую «народную» статью

Госдума разрешила выращивать в России марихуану и опийный мак. Речь идёт о культивации растений для производства наркотических средств, но только в интересах медицины и ветеринарии. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс депутаты приняли сегодня, 23 июля, в третьем чтении.



Использование каннабиса в медицинских целях обсуждается не впервые. В январе этого года Минздрав предложил разрешить ввоз в Россию нескольких его производных. В некоторых странах его используют для облегчения хронических болей, при лечении рака, психозов и анорексии у ВИЧ-позитивных людей. Опийный мак используют в том числе для производства кодеина. Лекарства, содержащие кодеин, в России начали продавать по рецепту только в 2012 году — до этого такие препараты, как «Пенталгин», «Коделак» и «Нурофен Плюс» мог спокойно купить даже ребёнок.

