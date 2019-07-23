СК завёл дело на водителя троллейбуса, который уронил бетонное крыльцо на двух женщин

Следователи считают, что водитель непрофессионально исполнял свои обязанности
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
СК завёл уголовное дело после того, как на двух женщин упал бетонный козырёк после ДТП.
Под следствие попал водитель троллейбуса, его подозревают в преступлении по ч. 2 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Максимальный срок по этой статье — 3 года лишения свободы.
«Предварительно установлено, что 22 июля пополуночи 46-летний водитель троллейбусного депо "Кировское", расположенного по улице Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе Новосибирска, следуя по территории депо, допустил столкновение транспортного средства с бетонным козырьком административного здания, располагавшимся над его входом», — говорят в следственном управлении СК РФ по НСО.
Бетонный козырёк упал на двух женщин — кассира и диспетчера, которые стояли на крыльце. Первая женщина умерла, вторая попала в больницу.
Коллеги водителя и пострадавшего диспетчера рассказали сегодня НГС, что не верят в версию о неудачной шутке: по их словам, водитель просто не вписался в поворот.