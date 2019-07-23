СК завёл дело на водителя троллейбуса, который уронил бетонное крыльцо на двух женщин

СК завёл уголовное дело после того, как на двух женщин упал бетонный козырёк после ДТП.

Под следствие попал водитель троллейбуса, его подозревают в преступлении по ч. 2 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Максимальный срок по этой статье — 3 года лишения свободы.

«Предварительно установлено, что 22 июля пополуночи 46-летний водитель троллейбусного депо "Кировское", расположенного по улице Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе Новосибирска, следуя по территории депо, допустил столкновение транспортного средства с бетонным козырьком административного здания, располагавшимся над его входом», — говорят в следственном управлении СК РФ по НСО.