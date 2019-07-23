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Криминал

СК завёл дело на водителя троллейбуса, который уронил бетонное крыльцо на двух женщин

Ему грозят 3 года в колонии — есть версия, что ДТП случилось из-за попытки подшутить над коллегами

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Следователи считают, что водитель непрофессионально исполнял свои обязанности

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

СК завёл уголовное дело после того, как на двух женщин упал бетонный козырёк после ДТП.

Под следствие попал водитель троллейбуса, его подозревают в преступлении по ч. 2 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Максимальный срок по этой статье — 3 года лишения свободы.

«Предварительно установлено, что 22 июля пополуночи 46-летний водитель троллейбусного депо "Кировское", расположенного по улице Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе Новосибирска, следуя по территории депо, допустил столкновение транспортного средства с бетонным козырьком административного здания, располагавшимся над его входом», — говорят в следственном управлении СК РФ по НСО.

Бетонный козырёк упал на двух женщин — кассира и диспетчера, которые стояли на крыльце. Первая женщина умерла, вторая попала в больницу.

Коллеги водителя и пострадавшего диспетчера рассказали сегодня НГС, что не верят в версию о неудачной шутке: по их словам, водитель просто не вписался в поворот.

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упала бетонная плита

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КОММЕНТАРИИ (13)

мухаха
23 июл 2019 в 16:01

Снимок левый какой-то, как обычно? Козырек висит где был, а вот откуда прилетела плита, валяющаяся на земле - хбз.

789456
23 июл 2019 в 16:02

Что у таких людей в головах, которые так шутят.

23 июл 2019 в 16:00

Еще бы не завел