«Город застраивается по принципу унитаза»: как новосибирцы отреагировали на спич Лебедева

Читателей НГС возмутили не столько сами слова о состоянии города, сколько то, что о нём посмел говорить «какой-то москвич»

Брошенная вскользь фраза Артемия Лебедева о Новосибирске стала одной из главных новостей дня. НГС собрал самые яркие из более чем 400 комментариев, оставленных под публикацией.

Короткий, но уничижительный отзыв о Новосибирске столичный дизайнер, бизнесмен и блогер Артемий Лебедев дал в интервью главному редактору журнала Maxim Александру Маленкову. Новость на НГС об этом прочитали больше 70 тысяч раз. Ненамного больший интерес у читателей вызвали разве что сообщения о смоге над городом. В локальном же топе «Яндекса» эта тема и вовсе стала лидирующей, опередив даже дымку.



Новосибирцы очень трепетно относятся к мнениям о своём городе, высказанным неместными знаменитостями Фото: Стас Соколов / НГС

Под новостью на НГС читатели не только оставили больше 420 комментариев, но и приняли участие в голосовании, ответив на вопрос «Согласны ли вы с мнением Артемия Лебедева, что Новосибирск — город-недоразумение?». Из более чем 11 тысяч проголосовавших 54% поддержали критику Артемия Лебедева, против высказались только 37%. Остальные выбрали ответ «Мне всё равно, я из Бердска».

Несмотря на всю резкость замечания Лебедева, многие комментаторы поддержали столичного критика (орфография и пунктуация комментариев сохранены. — Прим. ред.).

Markoвод: а ведь он прав черт возьми, особенно март-апрель октябрь-ноябрь охото свалить из города.

Sergey76: Я согласен с Артемием. И это результат градостроительной политики властей за последние 20 лет. Улицы не связные, искусственно созданные петли дорог, там где можно было обеспечить прямой проезд. Разнородная высотность зданий, когда среди пятиэтажных домов появляются свечки.

Шеврон: Увы, он прав. Старые города типа Томска, несмотря на расхожие современные проблемы, хотя бы имеют свой исторический облик, лицо. Новосибирск — новодел 20 века, быстро и бессистемно слепленный из дореволюционной деревни под различные возникающие с течением времени текущие задачи.



Многие комментаторы поддержали мнение Лебедева о том, что город выглядит не лучшим образом Фото: Стас Соколов / НГС

Qwerty: Я бы сказал что это город-недоразумение с угробленной городской инфраструктурой и точечной застройкой. Кто что в защиту скажет может быть?

Matrix_Agent: …Город застраивается по принципу унитаза — что слили, то и потекло. … А люди потом удивляются — что же у нас дети не отличаются ни умом, ни сообразительностью? Конечно, не отличаются — они растут среди этого убожества.

Black Oasis Выглянул в окно. По-моему, Лебедев излишне милосерден.

Алена: … Город станет городом только тогда, когда из самых дальних окраин будет возможность добраться в любой район. Сделайте альтернативные дороги, сквозные проулки, школы там где их катастрофически не хватает. Понахватали земель блатные в мэрии, поналяпали домов, а инфраструктуру не обеспечили, сбежали. Неужели не могут проехаться по городу и на карту взглянуть?



Большие претензии у читателей и к состоянию дорог Фото: Стас Соколов / НГС

Разумеется, мнение Лебедева понравилось не всем. Но в основном не согласные с ним комментаторы не столько защищали Новосибирск, сколько ругали самого критика.

Ходжа Насреддин: Недоразумение это «дизайн» Лебедева



Ахнатка: Да что он такое- этот Лебедев? Везде свои » красоты». Хабаровск ему нравится? — ну и флаг в руки! Новосибирск наша Родина! то есть мать! А мать — не выбирают! Я люблю свой город, вот только мэра поменяем, и заживем...эх!



Беспокоит жителей города бесконтрольная, по их мнению, застройка Фото: Стас Соколов / НГС

bla-bla-bla: Умник, проходи мимо Новосиба

Старушенция: Каким бы ни был наш город, но не Лебедеву давать оценки. Я не понимаю его популярности в тех узких кругах, где она есть. По-моему, он только портит то, что берется переделать.

Политкорректор: Не стал даже читать эту хрень. 1 вопрос возник только — кто такой Артем Лебедев? Он с Первомайки или Ленинки?



Несмотря на все проблемы, нашлись и те, кто призывает видеть и хорошие стороны Новосибирска Фото: Стас Соколов / НГС

Есть, впрочем, и реплики в защиту города, попытки найти в нём хоть что-нибудь хорошее и даже признания в любви.

Lexxicoss: Наш город по своему красив, даже сторонники точечной застройки не смогли его испортить, хотя пытались и пытаются это делать.. Новосибирск самобытный город и он должен отличаться от всех остальных.

Stranger: Это он еще не был в Прокопьевске или Киселевске



По мнению комментаторов, есть в Сибири города и похуже. Иначе откуда бы в Новосибирск постоянно ехали новые жители? Фото: Стас Соколов / НГС

В целом, несмотря на претензии к Лебедеву лично, горожане признают многочисленные проблемы города: это и точечная застройка, и плохая транспортная доступность удалённых районов, и общая «серость».



И ещё раз. Вы согласны с Артемием Лебедевым, назвавшим Новосибирск недоразумением?