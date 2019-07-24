24 июля среда
СЕЙЧАС +17°С
Пробки 3/10
usd 63.13
eur 70.64
  • 4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +17°С
Пробки 3/10
usd 63.13
eur 70.64

Все новости

Все новости
Лето

Из смога в воду: в задымлённый Новосибирск придут дожди с грозами

Но дымка всё равно задержится в городе ещё на пару дней

Поделиться

14 890
27 Обсудить

Дым задержится ещё на несколько дней, а в город придут дожди и грозы

Фото: Александр Ощепков / НГС

Синоптики рассказали о том, какая погода ждёт новосибирцев в середине рабочей недели — дымка задержится ещё на несколько дней, а к ней добавятся дожди и грозы.

По словам пресс-секретаря Новосибирского Гидрометцентра Ренада Ягудина, регион останется в зоне циклона, который несёт в город дожди и грозы.

«Больших изменений нет, мы пока остаёмся в циклоническом поле. То есть в области низкого давления, своеобразного вихря, который выражен до больших высот. Весьма вероятно развитие восходящих движений вертикальных, развитие облачности кучнево-дождевой и развитие ливней разной интенсивности от слабых до умеренных», — рассказал Ренад Ягудин.

Он уточнил, что дожди в Новосибирске могут идти со среды по пятницу, во второй половине каждого из дней. Во время гроз порывы ветра не превысят 14 м/с. 

«Температурный фон примерно однородный: от +9 до +15 градусов ночью и от +21 до +27 днём», — добавил Ренад Ягудин.

Дым от горящих лесов Красноярского края задержится в Новосибирске до конца четверга, 25 июля. Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии «Планета» опубликовал спутниковые снимки лесных пожаров в Красноярском крае. На кадрах видно, как дым от пожаров расползается в сторону Новосибирской области. А новосибирский врач-пульмонолог Евгения Лесовских рассказала о вреде дымки для здоровья и рекомендовала на время уехать из города

Следить за актуальной температурой в городе можно на портале НГС.ПОГОДА.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

прогноз погодысмоггроза

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (27)

ехидна нск
24 июл 2019 в 08:11

Очень по теме - поучение для путинистов, поддерживающих своего нацлидера, размахивающего ядерным оружием: заметили, как похолодало, особенно вечером ? Воот - это маленький кусочек ядерной зимы, микроскопическая часть неприятностей от затянутого неба.

Макросс
24 июл 2019 в 08:15

Молодцы! Подняли все нормативы по ПДК, и теперь даже такая гарь официально не превышает норматив ПДК, а стало быть с точки зрения бюрократии безвредна.

24 июл 2019 в 07:37

Эти пара дней превратится в месяц и так до осени в лучшем случает. Это такой финт, тоже самое нам вещают зимой с погодой, когда морозы с ветром, типа недельку полторы и потепление, а его все нет. Это чтобы люди совсем уже до конца не расстраивались.