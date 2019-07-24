Из смога в воду: в задымлённый Новосибирск придут дожди с грозами

Синоптики рассказали о том, какая погода ждёт новосибирцев в середине рабочей недели — дымка задержится ещё на несколько дней, а к ней добавятся дожди и грозы.

По словам пресс-секретаря Новосибирского Гидрометцентра Ренада Ягудина, регион останется в зоне циклона, который несёт в город дожди и грозы.

«Больших изменений нет, мы пока остаёмся в циклоническом поле. То есть в области низкого давления, своеобразного вихря, который выражен до больших высот. Весьма вероятно развитие восходящих движений вертикальных, развитие облачности кучнево-дождевой и развитие ливней разной интенсивности от слабых до умеренных», — рассказал Ренад Ягудин.