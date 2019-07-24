Из смога в воду: в задымлённый Новосибирск придут дожди с грозами

Дым задержится ещё на несколько дней, а в город придут дожди и грозы
Фото: Александр Ощепков / НГС
Синоптики рассказали о том, какая погода ждёт новосибирцев в середине рабочей недели — дымка задержится ещё на несколько дней, а к ней добавятся дожди и грозы.
По словам пресс-секретаря Новосибирского Гидрометцентра Ренада Ягудина, регион останется в зоне циклона, который несёт в город дожди и грозы.
«Больших изменений нет, мы пока остаёмся в циклоническом поле. То есть в области низкого давления, своеобразного вихря, который выражен до больших высот. Весьма вероятно развитие восходящих движений вертикальных, развитие облачности кучнево-дождевой и развитие ливней разной интенсивности от слабых до умеренных», — рассказал Ренад Ягудин.
Он уточнил, что дожди в Новосибирске могут идти со среды по пятницу, во второй половине каждого из дней. Во время гроз порывы ветра не превысят 14 м/с.
«Температурный фон примерно однородный: от +9 до +15 градусов ночью и от +21 до +27 днём», — добавил Ренад Ягудин.
Дым от горящих лесов Красноярского края задержится в Новосибирске до конца четверга, 25 июля. Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии «Планета» опубликовал спутниковые снимки лесных пожаров в Красноярском крае. На кадрах видно, как дым от пожаров расползается в сторону Новосибирской области. А новосибирский врач-пульмонолог Евгения Лесовских рассказала о вреде дымки для здоровья и рекомендовала на время уехать из города.
Следить за актуальной температурой в городе можно на портале НГС.ПОГОДА.