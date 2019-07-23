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Дороги и транспорт
Проблема

«Покроют тонким слоем асфальта»: знаменитую колею на улице Балтийской отремонтируют еще раз

Прошлый ремонт заставил жителей микрорайона жаловаться в прокуратуру и ГИБДД

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Дорога с колеёй на улице Балтийская стала знаменитой: колею там измеряли, заделывали, тестировали со стаканом воды, а сейчас будут заделывать во второй раз

Фото: Кирилл Борцов

Колею на улице Балтийская — дороге, соединяющей Бердское шоссе и Шлюз, — отремонтируют во второй раз. Повторный ремонт решили провести на аппаратном заседании в администрации Советского район, а проконтролировать ситуацию поручили Главному управлению благоустройства и озеленения (ГУБО) мэрии Новосибирска.

О том, что с колеёй будут делать и в какие сроки, корреспонденту НГС рассказал начальник ГУБО Юрий Сердюк.

«Переделывать никто ничего не будет. Доделывать — да. Этот же участок. Чтобы он был вообще идеально ровным. <…> Сверху покроют тонким слоем асфальта, чтобы выровнять все неровности, которые так раздражали [общественников]. <…> Были претензии со стороны ГИБДД на глубокую колею — колея устранена. А сейчас есть пожелания автовладельцев, чтобы ещё и ровненько было. Сделаем ровненько», — сообщил начальник ГУБО Юрий Сердюк.

Если погодные условия позволят, уточнили в ГУБО, то все сделают до 1 августа. Ремонтировать собираются участок дороги длиной 350 метров — где колея идет по направлению от Бердского шоссе до остановки транспорта «Белоусова».

До идеального состояния, пояснил Сердюк, этот фрагмент дороги отремонтируют в 2021 году, когда здесь пройдёт ремонт в рамках федеральной программы о безопасных дорогах.

В общественной организации «У нас на Шлюзе» рассказали корреспонденту НГС, что такое решение в мэрии могли принять после заявлений в прокуратуру и ГИБДД по поводу некачественного ремонта.

«Прокуратуру мы попросили выяснить, почему дорогу ремонтировало ДЭУ Советского района, хотя это не специализированная организация, и принудить к приведению дороги в нормативное состояние. ГИБДД же попросили проверить состояние дороги: там кроме колеи ещё и освещения нет. <…> А подали мы заявления после того, как колею отремонтировали, но ехать по ней всё равно сложно: сильно трясёт. И после этого нам сказали, что колея убрана, безопасность восстановлена, а эта тряска только на комфорт влияет», — сообщила член правления общественной организации «У нас на Шлюзе» Светлана Каверзина.

Напомним, в начале июля жителя Шлюза провели замер колеи на улице Балтийская и обнаружили, что она достигает 80 мм, хотя по нормативам не должна превышать 50 мм. После публикации на НГС этой новости в мэрии пояснили, что уберут колею только в 2021 году, а пока здесь поставят предупреждающий дорожный знак. Однако через несколько дней на этом месте начался ремонт дороги. Качество ремонта Балтийской общественников не удовлетворило, и они провели эксперимент: проехали по отремонтированной дороге со стаканом воды в салоне автомобиля. Стакан расплескался. 

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КОММЕНТАРИИ (42)

:))
23 июл 2019 в 15:06

хомячки, на абордаж новости новой !

23 июл 2019 в 15:02

Зеленкина всех достала.) Если кого нужно достать то можете обратится к ней.)

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23 июл 2019 в 15:06

А на Б. Богаткова участок между Воинской и Пролетарской когда сделают?
Это центр города.

А кому нужны эти Шлюзы и кто там, на них, живет?!