Полиция забрала «айфон» у спящего на вокзале пассажира. Он отдал 250 рублей, чтобы вернуть телефон

Пассажир уснул на вокзале Новосибирск-Главный, а когда проснулся, узнал, что его телефон сдали в камеру хранения

Житель Екатеринбурга Александр Варакин уснул на вокзале Новосибирск-Главный и остался без «айфона» — телефон забрали сотрудники полиции и сдали его в камеру хранения. О случае, произошедшем 22 июля, Варакин написал у себя в Facebook. «Итак, история: на железнодорожном вокзале Новосибирск-Главный поставил iPhone и портативную зарядку на зарядку (иронично), чтобы батареи хватило до Екатеринбурга. Я задремал, минут на 20, пошёл проверить телефон, а его там нет! Обратился сначала к охране, которая, естественно, ничего не видела, а затем к полиции, которая, к моему удивлению, была в курсе. Сотрудники полиции сказали, что мой телефон и зарядка были изъяты <...> из-за потенциальной опасности для вокзала (окей, IPhone — американские технологии, все такое. Но зарядка?)» — пишет молодой человек.

Сотрудники полиции рассказали Александру, что его вещи сдали в камеру хранения, а на каждое из устройств составили по акту. «Об этом они мне сообщили и сказали, что я могу забрать их оттуда, заплатив за каждую из них по 250 рублей», — рассказывает в посте Варакин.

После этого пассажир отправился в камеру хранения. «Но тут самое интересное, на этом самом складе у меня не проверили ни паспорт, ни уточнили какой там мобильный телефон iPhone. Просто отдали это все вместе с чеками. То есть по сути мой телефон мог забрать любой прохожий, заметивший, как они их уносят. Просто невероятно!» — возмущается Варакин. В пресс-службе управления на транспорте МВД России по СФО корреспонденту НГС подтвердили случай с «айфоном» спящего пассажира. «Сотрудниками охраны общественного порядка "Новосибирск-Главный" осуществляется обход территории с целью выявления бесхозных предметов и вещей. Был обнаружен мобильный телефон, лежащий без присмотра на зарядке. Рядом стоящих людей, которые бы могли подтвердить, кому он принадлежит, опрошенных, не было. Никто не подтвердил, чья это вещь. По инструкции в таком случае сотрудник полиции обязан данную вещь сдать в камеру бесхозных вещей — для её же сохранности, с целью сохранности имущества гражданина», — объяснили корреспонденту НГС в управлении МВД на транспорте.