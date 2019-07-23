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Полиция забрала «айфон» у спящего на вокзале пассажира. Он отдал 250 рублей, чтобы вернуть телефон

Было бы хуже, если бы телефон украли, заявили в МВД

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Пассажир уснул на вокзале Новосибирск-Главный, а когда проснулся, узнал, что его телефон сдали в камеру хранения

Фото: Татьяна Фатеева / НГС

Житель Екатеринбурга Александр Варакин уснул на вокзале Новосибирск-Главный и остался без «айфона» — телефон забрали сотрудники полиции и сдали его в камеру хранения.

О случае, произошедшем 22 июля, Варакин написал у себя в Facebook.

«Итак, история: на железнодорожном вокзале Новосибирск-Главный поставил iPhone и портативную зарядку на зарядку (иронично), чтобы батареи хватило до Екатеринбурга. Я задремал, минут на 20, пошёл проверить телефон, а его там нет! Обратился сначала к охране, которая, естественно, ничего не видела, а затем к полиции, которая, к моему удивлению, была в курсе. Сотрудники полиции сказали, что мой телефон и зарядка были изъяты <...> из-за потенциальной опасности для вокзала (окей, IPhone — американские технологии, все такое. Но зарядка?)» — пишет молодой человек.

Сотрудники полиции рассказали Александру, что его вещи сдали в камеру хранения, а на каждое из устройств составили по акту.

«Об этом они мне сообщили и сказали, что я могу забрать их оттуда, заплатив за каждую из них по 250 рублей», — рассказывает в посте Варакин.

После этого пассажир отправился в камеру хранения.

«Но тут самое интересное, на этом самом складе у меня не проверили ни паспорт, ни уточнили какой там мобильный телефон iPhone. Просто отдали это все вместе с чеками. То есть по сути мой телефон мог забрать любой прохожий, заметивший, как они их уносят. Просто невероятно!» — возмущается Варакин.

В пресс-службе управления на транспорте МВД России по СФО корреспонденту НГС подтвердили случай с «айфоном» спящего пассажира.

«Сотрудниками охраны общественного порядка "Новосибирск-Главный" осуществляется обход территории с целью выявления бесхозных предметов и вещей. Был обнаружен мобильный телефон, лежащий без присмотра на зарядке. Рядом стоящих людей, которые бы могли подтвердить, кому он принадлежит, опрошенных, не было. Никто не подтвердил, чья это вещь. По инструкции в таком случае сотрудник полиции обязан данную вещь сдать в камеру бесхозных вещей — для её же сохранности, с целью сохранности имущества гражданина», — объяснили корреспонденту НГС в управлении МВД на транспорте.

После того, как полиция передаёт вещь в камеру хранения, её владелец должен рассчитаться с РЖД за услуги хранения.

В пресс-службе подчеркнули, что полицейские в этой ситуации действовали верно.

«Учитывая, что он ("айфон". — Прим.ред) был выявлен как "бесхоз", потому что длительное время за ним никто не возвращался и он находился в месте доступном и для непорядочных граждан, хорошо, что наш с вами герой не стал жертвой мошенников или воришек. <...> Сотрудники полиции своевременно среагировали на дорогостоящий телефон и отнесли его, и он остался в надёжном, сохранном месте», — подчеркнули в транспортной полиции.

В полиции отметили также, что любой бесхозный предмет всегда считается потенциально опасным.

«Любая бесхозная вещь может восприниматься как угроза», — сказали в МВД, напомнив случай, когда в прошлом году такой угрозой посчитали коробку с котятами в электричке.

При этом в пресс-службе транспортной полиции уточнили, что не могут комментировать действия сотрудников камеры хранения. Корреспондент НГС обратилась за комментарием в пресс-службу Западно-Сибирской железной дороги, но ответа на момент публикации пока не получила. 

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КОММЕНТАРИИ (56)

Black Oasis
23 июл 2019 в 14:49

Владелец айфона - сказочный эльф. А если бы у него телефон просто украли цыгaне, которые снуют по вокзалу, он бы возмущался, что полиция ничего не сделала, чтобы защитить его айфон.

Фото пользователя
23 июл 2019 в 14:32

А по заголовку можно подумать что они его из кармана вытащили...

Фото пользователя
23 июл 2019 в 14:32

Чушь какая-то - забрать телефон полиции, а потом его выкупать. Наблюдала в аэропортах много телефонов на зарядке, где хозяева- неизвестно, но никто их не забирал..