«Скорее всего случайно»: подробности происшествия в депо, где троллейбус уронил крыльцо

Коллеги водителя троллейбуса, уронившего бетонный козырёк на двух сотрудниц Кировского депо, не верят в его вину. Напомним, поздно вечером 22 июля в Кировском троллейбусном депо троллейбус снёс бетонный козырёк у входа в административное здание — тот упал на двух сотрудниц депо. От полученных травм кассир скончалась на месте, а диспетчера увезли в НИИТО с переломом позвоночника. Как рассказывают сотрудники депо, инцидент произошёл около полуночи, когда троллейбусы возвращались в депо, а кондукторы и водители заканчивали смены. Женщины вышли на перекур на крыльцо во внутреннем дворе — в этом месте курилка для сотрудников. Троллейбус № 8 с номером 2318 также вернулся в депо и, проезжая мимо административного корпуса, задел опору крыльца — бетонная плита тут же упала на женщин.

Троллейбус № 8 до сих пор стоит на месте происшествия Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Сейчас место происшествия оцеплено сигнальной летной — троллейбус стоит перед обвалившейся плитой, а сотрудники депо в перерывах курят напротив этого места. Коллеги погибшей признаются, что после тяжёлой смены даже не поняли, что произошло. Известно, что погибшую звали Юлей. «В кассе работала. Она всегда улыбалась, была приветливая, с ней всегда можно было поговорить. Всегда можно было у неё что-то спросить, и она подсказывала, отвечала. Как человека я знал её как очень хорошего. Ушёл я в полпервого. Народу было много, никого не подпускали. Мы приехали сдаваться, нам рассказали», — рассказал корреспонденту кондуктор Михаил. О диспетчере Наталье коллеги отзываются только хорошо — она здесь работает много лет, раньше была кондуктором, но после перешла в диспетчеры. «Я только заехал, вижу — толпа, много всяких служб. [Наталью] сразу увезли в больницу, а вторая лежала», — добавил один из сотрудников депо.

Коллеги сейчас выходят покурить и посмотреть, как обвалилось крыльцо Фото: Ольга Бурлакова / НГС

По одной из версий, которую сейчас обсуждают сотрудники депо, водитель решил пошутить над коллегами и сымитировать наезд на них. Однако те, кто хорошо знает водителя, не верят, что такой опытный человек мог так пошутить — по их словам, это больше похоже на несчастный случай. Также они добавили, что Наталья сейчас в сознании и уже созванивалась с коллегами.

«Водитель Костя давно работал, диспетчера Наташу я с детства знаю. У неё ребёнок, по-моему, лет 12. Наталья очень отзывчивая. Диспетчеры с утра вышли на сутки. У водителя стаж большой. Мы там всегда проезжаем, это, скорее всего, случайно произошло. Думаете, он преднамеренно? Я почитал с утра, что пишут — такая фигня написана, никто ничего не знает, но раздули. Эта ситуация — жизненный фактор, произойти могло с кем угодно. Может, что-то получилось, ведь это же не легковушка, а троллейбус. С Натальей жена созванивалась, сказала, что всё болит», — рассказал работник депо.

Работники депо уверены, что водитель случайно задел опору крыльца во время разворота — троллейбусы регулярно проезжали мимо корпуса, а на асфальте даже видны накатанные следы от колёс вдоль административного корпуса Фото: Ольга Бурлакова / НГС