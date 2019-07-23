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Фургон с сотрудниками Росгвардии врезался в Hyundai на Богдана Хмельницкого

Авария произошла напротив ДК «Горького» — теперь там пробка

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Авария произошла напротив ДК «Горького»

Фото: vk.com/act54

Днём во вторник, 23 июля, на улице Богдана Хмельницкого в Калининском районе Новосибирска автомобиль Росгвардии врезался в иномарку.

Фотографию аварии опубликовали в группе «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте». Как уточнили корреспонденту НГС в пресс-службе Росгвардии, авария произошла у ДК им. Горького. Сейчас сотрудники ведомства уточняют обстоятельства происшествия. 

Из-за столкновения оказалось затруднено движение по улице Богдана Хмельницкого

Из-за столкновения оказалось затруднено движение по улице Богдана Хмельницкого

Из-за столкновения оказалось затруднено движение по улице Богдана Хмельницкого в сторону улицы Дуси Ковальчук. Скорость машин на участке от улицы Новая заря до 2-го Краснодонского переулка упала до 2 км/ч.

Также фотографии аварии в редакцию НГС прислал читатель Максим. Он уточнил, что машина Росгвардии въехала в Hyundai Tucson. «Ждут ДПС вместе с ВАИ», — написал он.

Машина Росгвардии въехала в&nbsp;Hyundai Tucson

Машина Росгвардии въехала в Hyundai Tucson

Другое ДТП с участием автомобиля Росгвардии произошло в мае — он провалился колесом в ливнёвку

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КОММЕНТАРИИ (27)

йцук
23 июл 2019 в 13:18

А чт там уточнять? Несоблюдение дистанции очевидно.

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23 июл 2019 в 13:23

Опять тарапились школьника СЛАТОШИТЬ какого-нибудь, который за свободное общество и против антинародщины.

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23 июл 2019 в 13:19

Левый руль...