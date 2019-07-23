Фургон с сотрудниками Росгвардии врезался в Hyundai на Богдана Хмельницкого

Авария произошла напротив ДК «Горького»
Фото: vk.com/act54
Днём во вторник, 23 июля, на улице Богдана Хмельницкого в Калининском районе Новосибирска автомобиль Росгвардии врезался в иномарку.
Фотографию аварии опубликовали в группе «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте». Как уточнили корреспонденту НГС в пресс-службе Росгвардии, авария произошла у ДК им. Горького. Сейчас сотрудники ведомства уточняют обстоятельства происшествия.
Из-за столкновения оказалось затруднено движение по улице Богдана Хмельницкого в сторону улицы Дуси Ковальчук. Скорость машин на участке от улицы Новая заря до 2-го Краснодонского переулка упала до
Также фотографии аварии в редакцию НГС прислал читатель Максим. Он уточнил, что машина Росгвардии въехала в Hyundai Tucson. «Ждут ДПС вместе с ВАИ», — написал он.
Другое ДТП с участием автомобиля Росгвардии произошло в мае — он провалился колесом в ливнёвку.