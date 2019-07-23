Врач за рулём «Крайслера» сбила семью москвичей на «зебре» и осталась без прав

Подсудимую признали виновной по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью». Ей назначили ограничение свободы на полгода, также её лишили права управлять автомобилем один год. Максимальное наказание по первой части этой статьи — лишение свободы на срок до двух лет.

Кировский районный суд Новосибирска вынес приговор сибирячке, которая сбила двух пешеходов, когда ехала за рулём «Крайслера» на площади Лыщинского у Коммунального моста.

«Ранее не судимая, но неоднократно она привлекалась к административной ответственности за превышение скорости: 4 раза», — рассказали корреспонденту НГС в прокуратуре Кировского района.

Тем не менее во время происшествия в сентябре 2018 года, которое привело к уголовному делу, женщина скорость не превышала. Подсудимая поворачивала по улице Немировича-Данченко через проезжую часть площади Лыщинского. Она пропустила одних пешеходов, начала набирать скорость, но не заметила пару супругов, переходящих дорогу по «зебре». Они шли на разрешающий сигнал светофора.

«Она объяснила, что совершила наезд, поскольку они попали в слепую зону, в стойку автомобиля — она их просто не видела <...> После совершённого ДТП осуждённая стала оказывать помощь, поскольку она сама является врачом. Соответственно, сама стала перевозить потерпевших в медицинскую организацию, помощь им оказывать незамедлительно», — передали в прокуратуре.

Сбитая женщина получила травму правой ноги, у мужчины — левая. По делу потерпевшей проходила только женщина — её здоровью был причинён тяжкий вред, а её муж был свидетелем. Его травмы были квалифицированы как вред здоровью средней тяжести. После аварии пострадавшая долго не могла ходить, перенесла операцию, и у неё до сих пор ограничение подвижности.