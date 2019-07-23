Мэрия окажет помощь семье кассира, погибшей от падения бетонной плиты в троллейбусном депо

Мэрия Новосибирска окажет помощь родственникам погибшей и пострадавшей сотрудниц кировского троллейбусного депо.

«Назначена служебная проверка. Необходимая помощь будет оказана семьям погибшей и пострадавшей», — сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии в ответ на запрос НГС.

В понедельник в 23:52 троллейбус на территории депо сбил бетонный козырёк — конструкция упала на кассира и диспетчера, которые стояли на крыльце.

Кассир погибла на месте, диспетчер попала в больницу.