Мэрия окажет помощь семье кассира, погибшей от падения бетонной плиты в троллейбусном депо

Поздно вечером троллейбус в депо повалил бетонный козырёк на двух женщин
Фото: Владислав Савченков
Мэрия Новосибирска окажет помощь родственникам погибшей и пострадавшей сотрудниц кировского троллейбусного депо.
«Назначена служебная проверка. Необходимая помощь будет оказана семьям погибшей и пострадавшей», — сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии в ответ на запрос НГС.
В понедельник в 23:52 троллейбус на территории депо сбил бетонный козырёк — конструкция упала на кассира и диспетчера, которые стояли на крыльце.
Кассир погибла на месте, диспетчер попала в больницу.
По словам сотрудников, водитель троллейбуса перед происшествием хотел пошутить — сымитировать наезд — и нечаянно задел козырёк.