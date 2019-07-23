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Мэрия окажет помощь семье кассира, погибшей от падения бетонной плиты в троллейбусном депо

После аварии в депо началась проверка

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Поздно вечером троллейбус в депо повалил бетонный козырёк на двух женщин

Фото: Владислав Савченков

Мэрия Новосибирска окажет помощь родственникам погибшей и пострадавшей сотрудниц кировского троллейбусного депо.

«Назначена служебная проверка. Необходимая помощь будет оказана семьям погибшей и пострадавшей», — сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии в ответ на запрос НГС.

В понедельник в 23:52 троллейбус на территории депо сбил бетонный козырёк — конструкция упала на кассира и диспетчера, которые стояли на крыльце.

Кассир погибла на месте, диспетчер попала в больницу. 

По словам сотрудников, водитель троллейбуса перед происшествием хотел пошутить — сымитировать наезд — и нечаянно задел козырёк.

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мэрия Новосибирскаобщественный транспорт

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КОММЕНТАРИИ (19)

X0X
23 июл 2019 в 12:48

А почему мэрия? Пусть изымают и продают с торгов имущество виновника, как и предусмотрено законом?

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23 июл 2019 в 12:57

А сколько таких шутников ещё сидит за рулями муниципального и частного, но общественного транспорта, мэрия будет выяснять? А то они по дорогам тоже шутя ездят!

23 июл 2019 в 12:43

Я так понимаю пожизненный бесплатный проезд на Троллейбусе ?