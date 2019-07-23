Водитель автобуса довёз до конечной остановки пассажира без сознания и вызвал скорую

Днём во вторник, 23 июля, в Ленинском районе Новосибирска пассажир автобуса потерял сознание — водитель довёз его до конечной и вызвал скорую.

Об этом корреспонденту НГС сообщил один из водителей, уточнив, что инцидент произошёл на конечной остановке «Дюканова».

«Привёз водитель 12-го маршрута, пазика. Вытащили его из автобуса, положили. Он вообще без сознания. Скорая приехала, ему нашатырь дают, но он даже не реагирует. Дышит вроде, пульс есть, но не реагирует. <...> Носилки достали, грузят. Повезут в больницу», — сообщил он.