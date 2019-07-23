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Водитель автобуса довёз до конечной остановки пассажира без сознания и вызвал скорую

По словам шофёра, медики не смогли привести пассажира в чувство и увезли в больницу

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Водитель довёз пассажира до конечной и вызвал скорую

Фото: читатель НГС

Днём во вторник, 23 июля, в Ленинском районе Новосибирска пассажир автобуса потерял сознание — водитель довёз его до конечной и вызвал скорую.

Об этом корреспонденту НГС сообщил один из водителей, уточнив, что инцидент произошёл на конечной остановке «Дюканова».

«Привёз водитель 12-го маршрута, пазика. Вытащили его из автобуса, положили. Он вообще без сознания. Скорая приехала, ему нашатырь дают, но он даже не реагирует. Дышит вроде, пульс есть, но не реагирует. <...> Носилки достали, грузят. Повезут в больницу», — сообщил он.

В декабре 2018 года на улице Сурикова в Дзержинском районе Новосибирска водителю «Газели» стало плохо за рулём — он потерял сознание и попал в ДТП.

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КОММЕНТАРИИ (24)

мухаха
23 июл 2019 в 12:27

Давать нашатырь - это настоящее издевательство. Человеку и так плохо, а они еще и нормального воздуха его лишают, суя под нос вонючую химию. При этом несчастный даже сопротивляться не может. Когда уже прекратят нашатырь совать больным под нос?

моля
23 июл 2019 в 12:12

водитель и кондуктор молодцы

палата № - 6
23 июл 2019 в 12:40

знатоки, о передозе заговорили..
человеку плохо, а они на своей волне...