В ЛДС «Сибирь» собрали хоккейную коробку, которая быстро меняет размеры

Коробку на стадионе «Сибирь» переделали под финский размер — она стала уже на 2 метра
Фото: Алексей Иванов
В новосибирском ледовом дворце спорта «Сибирь» закончили монтировать мультиразмерную коробку — её переделали под финский размер, сузив на 2 метра.
Как объяснил корреспонденту НГС фотограф Алексей Иванов, который снял монтаж хоккейной коробки, дворец спорта переделал её под финский размер, так как рассчитывает, что это поможет играть финским легионерам ХК «Сибирь» в более комфортных условиях.
«Эта коробка под все 4 размера: начиная с самой большой — европейской (60 на 30 метров. — Прим. ред.). И сейчас её делают под так называемый финский вариант (60 на 28 метров. — Прим. ред.). Она в длину такая же, но на метр меньше с каждой стороны. И вплоть до канадской — она не только по ширине, но и по длине короче», — говорит фотограф.
По словам Иванова, это позволит адаптировать коробку стадиона под конкретное мероприятие.
«Например, для фигурного катания на международных коробках сделать за 20 минут, борта расширить. Какой-то детский турнир — канадскую, поменьше», — объяснил он.
ЛДС «Сибирь» закрыли на капитальный ремонт в апреле этого года. Одновременно с ремонтом «Сибири» на Богдана Хмельницого в Новосибирске начинается строительство нового дворца спорта на улице Немировича-Данченко. Его откроют к Молодёжному чемпионату мира по хоккею 2023 года.
В межсезонье новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» пополнился новым игроком: им стал 29-летний финский вратарь Харри Сятери, который раньше выступал в Американской хоккейной лиге и НХЛ. Также в команду недавно влились финские форварды Юусо Пуустинен, Микаэль Руохамаа и американский защитник Сэм Лофквист.