В ЛДС «Сибирь» собрали хоккейную коробку, которая быстро меняет размеры

В новосибирском ледовом дворце спорта «Сибирь» закончили монтировать мультиразмерную коробку — её переделали под финский размер, сузив на 2 метра.

Как объяснил корреспонденту НГС фотограф Алексей Иванов, который снял монтаж хоккейной коробки, дворец спорта переделал её под финский размер, так как рассчитывает, что это поможет играть финским легионерам ХК «Сибирь» в более комфортных условиях.

«Эта коробка под все 4 размера: начиная с самой большой — европейской (60 на 30 метров. — Прим. ред.). И сейчас её делают под так называемый финский вариант (60 на 28 метров. — Прим. ред.). Она в длину такая же, но на метр меньше с каждой стороны. И вплоть до канадской — она не только по ширине, но и по длине короче», — говорит фотограф.