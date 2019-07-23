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В ЛДС «Сибирь» собрали хоккейную коробку, которая быстро меняет размеры

Поле, которое уже на 2 метра, должно понравиться легионерам из Финляндии

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Коробку на стадионе «Сибирь» переделали под финский размер — она стала уже на 2 метра

Фото: Алексей Иванов

В новосибирском ледовом дворце спорта «Сибирь» закончили монтировать мультиразмерную коробку — её переделали под финский размер, сузив на 2 метра.

Как объяснил корреспонденту НГС фотограф Алексей Иванов, который снял монтаж хоккейной коробки, дворец спорта переделал её под финский размер, так как рассчитывает, что это поможет играть финским легионерам ХК «Сибирь» в более комфортных условиях.

«Эта коробка под все 4 размера: начиная с самой большой — европейской (60 на 30 метров. — Прим. ред.). И сейчас её делают под так называемый финский вариант (60 на 28 метров. — Прим. ред.). Она в длину такая же, но на метр меньше с каждой стороны. И вплоть до канадской — она не только по ширине, но и по длине короче», — говорит фотограф.

Сейчас ширина коробки — 28 метров вместо 30

Сейчас ширина коробки — 28 метров вместо 30

По словам Иванова, это позволит адаптировать коробку стадиона под конкретное мероприятие. 

«Например, для фигурного катания на международных коробках сделать за 20 минут, борта расширить. Какой-то детский турнир — канадскую, поменьше», — объяснил он.

ЛДС «Сибирь» закрыли на капитальный ремонт в апреле этого года. Одновременно с ремонтом «Сибири» на Богдана Хмельницого в Новосибирске начинается строительство нового дворца спорта на улице Немировича-Данченко. Его откроют к Молодёжному чемпионату мира по хоккею 2023 года. 

В межсезонье новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» пополнился новым игроком: им стал 29-летний финский вратарь Харри Сятери, который раньше выступал в Американской хоккейной лиге и НХЛ. Также в команду недавно влились финские форварды Юусо Пуустинен, Микаэль Руохамаа и американский защитник Сэм Лофквист.

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