На Михайловской набережной появилась изгородь из кустов

На нижнем променаде Михайловской набережной Новосибирска высадили изгородь из спиреи и боярышника.



«Вдоль зоны аттракционов высадили изгородь из 146 кустарников спиреи иволистной и 42 кустов боярышника кроваво-красного. Таким образом будет организовано живое ограждение, разделяющее активную зону с аттракционами и променад для прогулок», — сообщили в департаменте информационной политики мэрии Новосибирска.



Сейчас кустарники огорожены забором, который скоро уберут, отмечают в департаменте.