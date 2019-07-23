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На Михайловской набережной появилась изгородь из кустов

Правда, пока ее дублирует другая — из ярко-синей железной решетки

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На набережной высадили 200 кустов

Фото: vk.com/dipnsk

На нижнем променаде Михайловской набережной Новосибирска высадили изгородь из спиреи и боярышника. 


«Вдоль зоны аттракционов высадили изгородь из 146 кустарников спиреи иволистной и 42 кустов боярышника кроваво-красного. Таким образом будет организовано живое ограждение, разделяющее активную зону с аттракционами и променад для прогулок», — сообщили в департаменте информационной политики мэрии Новосибирска. 


Сейчас кустарники огорожены забором, который скоро уберут, отмечают в департаменте.

Изгородь будет разделять зону с аттракционами и променад для прогулок

Изгородь будет разделять зону с аттракционами и променад для прогулок

На прошлой неделе на Михайловской набережной закончился монтаж нового колеса обозрения.

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КОММЕНТАРИИ (9)

23 июл 2019 в 11:48

Боярышник - наше все!

Вождь империи
23 июл 2019 в 11:49

И когда она вырастет, лет через 20?! А всё это время будут торчать просто ветки без листьев.

Фото пользователя
23 июл 2019 в 12:41

Вот только такие заборы и должны быть в городе, а не металлические клетки.