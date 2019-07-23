В Новосибирской области появится новое министерство с 64 сотрудниками

В правительстве Новосибирской области создадут новое министерство — в нём будут работать 64 человека.

Информация об этом появилась на сайте «Электронной демократии Новосибирской области» 19 июля. Согласно тексту проекта постановления губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, министерство цифрового развития и связи создадут на базе департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий области.

В проекте документа указано, что создание министерства «повысит эффективность управления в сфере цифрового развития и связи».