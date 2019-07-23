В Новосибирской области появится новое министерство с 64 сотрудниками

В новом министерстве будут работать 64 человека
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
В правительстве Новосибирской области создадут новое министерство — в нём будут работать 64 человека.
Информация об этом появилась на сайте «Электронной демократии Новосибирской области» 19 июля. Согласно тексту проекта постановления губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, министерство цифрового развития и связи создадут на базе департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий области.
В проекте документа указано, что создание министерства «повысит эффективность управления в сфере цифрового развития и связи».
«Установить предельную штатную численность министерства цифрового развития и связи Новосибирской области в количестве 64 штатных единиц, в том числе 3 штатные единицы заместителя министра», — говорится в тексте проекта.
Сейчас проект постановления находится на обсуждении, которое должно завершиться 25 июля.
На момент публикации получить комментарий руководителя департамента информатизации Анатолия Дюбанова не удалось — его телефон был недоступен. В пресс-службе правительства Новосибирской области корреспонденту НГС отказались прокомментировать создание нового министерства, сославшись на то, что власти не комментируют проекты.
В 2017 году власти, наоборот, приняли решение сократить два министерства, объединив в одно, и уволить таким образом 60 сотрудников.