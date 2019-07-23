23 июля вторник
СЕЙЧАС +21°С
Пробки 4/10
usd 62.98
eur 70.65
  • 4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +21°С
Пробки 4/10
usd 62.98
eur 70.65

Все новости

Все новости
Политика

В Новосибирской области появится новое министерство с 64 сотрудниками

Два года назад в правительстве объединили два других ведомства и уволили 60 чиновников

Поделиться

9 616
88 Обсудить

В новом министерстве будут работать 64 человека

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

В правительстве Новосибирской области создадут новое министерство — в нём будут работать 64 человека.

Информация об этом появилась на сайте «Электронной демократии Новосибирской области» 19 июля. Согласно тексту проекта постановления губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, министерство цифрового развития и связи создадут на базе департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий области.

В проекте документа указано, что создание министерства «повысит эффективность управления в сфере цифрового развития и связи». 

«Установить предельную штатную численность министерства цифрового развития и связи Новосибирской области в количестве 64 штатных единиц, в том числе 3 штатные единицы заместителя министра», — говорится в тексте проекта.

Сейчас проект постановления находится на обсуждении, которое должно завершиться 25 июля. 

На момент публикации получить комментарий руководителя департамента информатизации Анатолия Дюбанова не удалось — его телефон был недоступен. В пресс-службе правительства Новосибирской области корреспонденту НГС отказались прокомментировать создание нового министерства, сославшись на то, что власти не комментируют проекты.

В 2017 году власти, наоборот, приняли решение сократить два министерства, объединив в одно, и уволить таким образом 60 сотрудников.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

правительство Новосибирской области

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (88)

23 июл 2019 в 11:30

".министерство цифрового развития и связи создадут на базе департамента информатизации .." .Чем же "департамент" не угодил? Низкими заплатами по сравнению с "министерскими"? Не слишком ли много "министерств" для региона, который давно не блещет ни наукой, ни управленческими кадрами?

Фото пользователя
23 июл 2019 в 11:41

Наглядная демонстрация того, что любое сокращение чиновничьего аппарата приводит к его дальнейшему разбуханию.

Фото пользователя
23 июл 2019 в 11:44

64 бездельника