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Обыски на заводе "Сибирский гурман"

Из-за обысков полиции завод «Сибирский гурман» два дня стоял без работы

А часть продукции утилизировали из-за «вторжения посетителей»

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Силовики пришли с обысками на завод в пятницу утром

Фото: очевидец, Александр Ощепков / НГС

Из-за обысков полиции и работы следователей завод «Сибирский гурман» в Новосибирске два дня стоял без работы: часть продукции пришлось утилизировать, основные производственные процессы запустили в воскресенье, а отгрузки продолжились в понедельник. Об этом корреспонденту НГС сообщил председатель Новосибирской городской коллегии адвокатов, адвокат, представляющий интересы «Сибирского гурмана», Александр Балян.

«Команда работников и руководителей "Сибирского гурмана" занялась восстановлением работоспособности производства в Новосибирске уже в ночь на пятницу. К утру воскресенья санитарные замеры подтвердили готовность цехов к производству, скомпроментированная вторжением посетителей без допуска, санобработки и спецодежды продукция изолирована и направлена на утилизацию, и все основные производственные процессы были запущены. В понедельник отгрузки продуктов продолжились в плановом режиме», — рассказал Александр Балян.

По его словам, из-за того, что во время обысков изъяли сервера, компании пришлось оперативно готовить налоговую отчётность в ручном режиме, чтобы успеть сдать вовремя, в понедельник.

Александр Балян также рассказал, что активное взаимодействие со следствием началось на рассвете в пятницу и продолжается теперь в плановом режиме.

«На предприятие пришли оперативники и следователи, которые специализируются на расследовании экономических дел, и мы не первый десяток лет защищаем здесь бизнес, потому взаимодействие довольно быстро стало рабочим. Защита и следствие обменялись полагающимися в таких случаях постановлениями, протоколами, заявлениями, жалобами и ходатайствами. Изучение позиции друг друга должно привести к нормальному и законному разрешению сложившейся ситуации, мы этим активно сейчас занимаемся», — добавил адвокат.

Руководитель направления рекламы компании «Сибирский гурман» Антон Кайгородов ответил корреспоспонденту НГС, что они по-прежнему не готовы пока дать официальный комментарий о ситуации, и подготовят его позже.

Генеральный директор управляющей компании предприятия подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело.

Обыски на заводе «Сибирский гурман» начались рано утром в пятницу, 19 июля: НГС опубликовал видео о том, как это происходило.

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КОММЕНТАРИИ (18)

Фото пользователя
23 июл 2019 в 11:06

программа поддержки бизнеса в действии ))))))))

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23 июл 2019 в 11:05

У нас умеют только бизнес кошмарить. А вот эти словечки пыни «прекратить незаконные разбирательства и не мешать мелкому бизнесу» как мертвому припарка, лицемерие. Будут кошмарить и доить. Это Россия - великая же держава.

Справедливость
23 июл 2019 в 11:09

Надо было испорченную продукцию отправить гуманитаркой полицаям. Жалко конечно, но 2 зайца, однако.