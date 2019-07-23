Из-за обысков полиции завод «Сибирский гурман» два дня стоял без работы

«Команда работников и руководителей "Сибирского гурмана" занялась восстановлением работоспособности производства в Новосибирске уже в ночь на пятницу. К утру воскресенья санитарные замеры подтвердили готовность цехов к производству, скомпроментированная вторжением посетителей без допуска, санобработки и спецодежды продукция изолирована и направлена на утилизацию, и все основные производственные процессы были запущены. В понедельник отгрузки продуктов продолжились в плановом режиме», — рассказал Александр Балян.

Из-за обысков полиции и работы следователей завод «Сибирский гурман» в Новосибирске два дня стоял без работы: часть продукции пришлось утилизировать, основные производственные процессы запустили в воскресенье, а отгрузки продолжились в понедельник. Об этом корреспонденту НГС сообщил председатель Новосибирской городской коллегии адвокатов, адвокат, представляющий интересы «Сибирского гурмана», Александр Балян.

По его словам, из-за того, что во время обысков изъяли сервера, компании пришлось оперативно готовить налоговую отчётность в ручном режиме, чтобы успеть сдать вовремя, в понедельник.

Александр Балян также рассказал, что активное взаимодействие со следствием началось на рассвете в пятницу и продолжается теперь в плановом режиме.

«На предприятие пришли оперативники и следователи, которые специализируются на расследовании экономических дел, и мы не первый десяток лет защищаем здесь бизнес, потому взаимодействие довольно быстро стало рабочим. Защита и следствие обменялись полагающимися в таких случаях постановлениями, протоколами, заявлениями, жалобами и ходатайствами. Изучение позиции друг друга должно привести к нормальному и законному разрешению сложившейся ситуации, мы этим активно сейчас занимаемся», — добавил адвокат.

Руководитель направления рекламы компании «Сибирский гурман» Антон Кайгородов ответил корреспоспонденту НГС, что они по-прежнему не готовы пока дать официальный комментарий о ситуации, и подготовят его позже.