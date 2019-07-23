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Возле аэродрома Толмачёво нашли опасную мусорную свалку

На ней собирались две сотни птиц, которые могли помешать полётам

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Птицы, которые собираются на свалке, могут повлиять на безопасность полётов

Фото: Александр Ощепков / НГС

Новосибирская транспортная прокуратура и орнитологическая и экологическая служба аэропорта Толмачёво нашли ещё одну опасную свалку бытовых отходов, которая могла помешать полётам.

«Установлено, что ООО "Водолей" на арендуемом в районе села Прокудское Коченевского района Новосибирской области земельном участке разместили полигон твердых бытовых отходов, привлекающий колонии крупных птиц», — передаёт Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

На момент проверки в пределах указанного объекта находилось не менее 200 особей птиц, создающих угрозу безопасности воздушного движения

Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Прокуратура вынесла представление директору компании. После его рассмотрения организация приняла меры к очистке полигона, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности — так прокуратуре сообщили в компании.

«Они обязаны присыпать всё это землей, отгонять птиц, заключать договор с определенными организациями, которые будут это выполнять. В том числе не размещать пищевые отходы в открытом доступе для птиц. Наказали они там двоих человек за неисполнении требований закона. В любом случае, мы будем проводить контрольную проверку и посмотрим, как выполнены [требования]. Но пока что вот так нам ответили», — уточнила корреспонденту НГС старший помощник Новосибирского транспортного прокурора Евгения Жбирь.

Кроме того, директор ООО «Водолей» привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 11.4 КоАП (нарушение правил использования воздушного пространства). Его оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Директор ООО «Водолей» Сергей Черненко отказался комментировать ситуацию НГС.

Свалка, которая также привлекает внимание птиц и создаёт опасность для полётов, существует и в Криводановке.

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КОММЕНТАРИИ (17)

23 июл 2019 в 10:08

Прочитав заголовок подумал, что еще никто так жестко но метко не называл наш город.

Фото пользователя
23 июл 2019 в 10:03

Смешной штраф -30 тыс.руб. за несанкционированные свалки мусора вообще, а тут ещё и вблизи таких объектов. А угроза от стаи крупных птиц реальная, да даже достаточно одной птице «облюбовать» двигатель и все..

....)
23 июл 2019 в 10:08

напоминает нгс. который облюбовали "тролы" боты всякие...