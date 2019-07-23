Возле аэродрома Толмачёво нашли опасную мусорную свалку

Новосибирская транспортная прокуратура и орнитологическая и экологическая служба аэропорта Толмачёво нашли ещё одну опасную свалку бытовых отходов, которая могла помешать полётам.

На момент проверки в пределах указанного объекта находилось не менее 200 особей птиц, создающих угрозу безопасности воздушного движения

Прокуратура вынесла представление директору компании. После его рассмотрения организация приняла меры к очистке полигона, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности — так прокуратуре сообщили в компании.

«Они обязаны присыпать всё это землей, отгонять птиц, заключать договор с определенными организациями, которые будут это выполнять. В том числе не размещать пищевые отходы в открытом доступе для птиц. Наказали они там двоих человек за неисполнении требований закона. В любом случае, мы будем проводить контрольную проверку и посмотрим, как выполнены [требования]. Но пока что вот так нам ответили», — уточнила корреспонденту НГС старший помощник Новосибирского транспортного прокурора Евгения Жбирь.

Кроме того, директор ООО «Водолей» привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 11.4 КоАП (нарушение правил использования воздушного пространства). Его оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Директор ООО «Водолей» Сергей Черненко отказался комментировать ситуацию НГС.

Свалка, которая также привлекает внимание птиц и создаёт опасность для полётов, существует и в Криводановке.