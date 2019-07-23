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Хотел пошутить: троллейбус уронил бетонную плиту на кассира и диспетчера

Одна женщина погибла на месте, другая - попала в больницу

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Троллейбус нечаянно уронил бетонный козырёк на двух людей

Фото: Владислав Савченков

Поздно вечером 23 июля в Кировском троллейбусном депо троллейбус снёс бетонный козырёк, который после упал на двух работниц депо. 

Авария произошла в 23:52.

«Троллейбус в троллейбусном депо на Сибиряков-Гвардейцев, 49 двигался по территории депо, правым внешним углом кузова зацепил плиту козырька здания, бетонную. Бетонная плита упала. <…> Девушка 84 года рождения получила тяжёлую травму позвоночника, она находится в НИИТО. Вторая женщина скончалась на месте», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

Водитель был трезв, он 1972 года рождения

По словам сотрудников депо, погибла кассир предприятия.

«Кассир и диспетчер троллейбусного депо вышли на крыльцо покурить. Троллейбус заезжал в парк и решил – но это, как мне объяснили, решил пошутить: типа сделать наезд на них, они стояли на крыльце. Резко выворачивать начал и задел столб, на котором держался козырёк – плитка, плита, тонн две тысячи, наверное. И она упала на них: кассир на смерть, а диспетчер с тяжёлыми травмами в больницу», — рассказал корреспонденту НГС один из сотрудников депо.

НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии.

Одна из женщин погибла на месте.

Одна из женщин погибла на месте.

В апреле в Кировском районе на пассажирский автобус упала бетонная плита - тогда одного человека увезли на скорой.

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КОММЕНТАРИИ (8)

23 июл 2019 в 08:50

меня одного смутило, что 87-летний водитель решил пошутить? А может просто водитель 1932 года уже просто не должен управлять троллейбусом? Отправьте эту новость Познеру, он же говорил что работать можно до ста лет...

23 июл 2019 в 08:47

Водитель 1932 г. рождения???

Прораб
23 июл 2019 в 08:50

Плита весом две тысячи тонн?