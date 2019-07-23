Хотел пошутить: троллейбус уронил бетонную плиту на кассира и диспетчера

«Троллейбус в троллейбусном депо на Сибиряков-Гвардейцев, 49 двигался по территории депо, правым внешним углом кузова зацепил плиту козырька здания, бетонную. Бетонная плита упала. <…> Девушка 84 года рождения получила тяжёлую травму позвоночника, она находится в НИИТО. Вторая женщина скончалась на месте», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

Поздно вечером 23 июля в Кировском троллейбусном депо троллейбус снёс бетонный козырёк, который после упал на двух работниц депо.

Водитель был трезв, он 1972 года рождения

По словам сотрудников депо, погибла кассир предприятия.

«Кассир и диспетчер троллейбусного депо вышли на крыльцо покурить. Троллейбус заезжал в парк и решил – но это, как мне объяснили, решил пошутить: типа сделать наезд на них, они стояли на крыльце. Резко выворачивать начал и задел столб, на котором держался козырёк – плитка, плита, тонн две тысячи, наверное. И она упала на них: кассир на смерть, а диспетчер с тяжёлыми травмами в больницу», — рассказал корреспонденту НГС один из сотрудников депо.

НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии.