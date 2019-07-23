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Милота

К трёхлапой выдре Карибо из Калининграда привезли новосибирского жениха Генри

Генри переехал в Калининград из Новосибирска на прошлой  неделе

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Сейчас Генри поместили на карантин, который продлится месяц

Фото: kldzoo.ru

Самец  выдры Генри из Новосибирского зоопарка  переехал в Калининград — он составит пару  местной трёхлапой выдре Карибо. Генри доставили авиарейсом в Калининград на прошлой неделе.

«Самец по кличке Генри родился в 2012 году в Новосибирском зоопарке. По достижении половой зрелости Генри подобрали пару, однако получить потомство не удалось: самка вскоре умерла. Найти Генри новую подругу не смогли, так как все остальные самки, содержащиеся в зоопарке, приходились ему родственницами», — сообщает пресс-служба Калининградского зоопарка.

Проходить положенный карантин самец будет в закрытом от посетителей вольере. Через месяц начнется его постепенное знакомство с Карибо. 

«Знакомить планируют очень осторожно: первые «свидания» будут проходить под строгим контролем киперов (от английского “to keep”— заботиться – сотрудников, ухаживающих за животными). Если животные найдут общий язык, их поселят в одном вольере, там, где сейчас живёт Карибо», — рассказывают специалисты.

Карибо живёт в зоопарке с 2015 года: в ноябре житель Неманского района во время похода в лес обнаружил  молодую европейскую выдру, застрявшую в капкане, лапа животного была практически ампутирована; мужчина вызволил выдру, обработал рану и позвонил в зоопарк. 

Генри и Карибо (на фото) познакомят через месяц

Генри и Карибо (на фото) познакомят через месяц

«Сотрудники зоопарка забрали животное, провели операцию по удалению остатков конечности, а затем долгое время лечили и реабилитировали его. В результате Карибо прекрасно адаптировалась к передвижению на трех лапах», — отмечается  в сообщении зоопарка.

В  ноябре прошлого года из Новосибирского зоопарка увезли пару толстохвостых галаго (приматов отправили в Чехию), а в декабре белого медведя Ростика увезли в китайский зоопарк Циндао.

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КОММЕНТАРИИ (5)

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23 июл 2019 в 08:25

Бедный мужик, мечется по стране в поисках достойной для себя невесты, что бы потомство после себя оставить.(((((
Все, как у людей........

Фото пользователя
23 июл 2019 в 08:10

Вот, все-таки, горькая правда жизни..Один ставит капкан, а другой спасает братьев наших меньших от того что натворили варвары людские.Хорошо что нашли пару выдре ,пусть порадуется наконец, лишь бы только понравились друг другу.

Из зоопарка
23 июл 2019 в 07:59

Генри, наверно, подумал, что будет жить теперь в европейской стране, пролетая Польшу. А вот и нет. хахаха