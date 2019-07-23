К трёхлапой выдре Карибо из Калининграда привезли новосибирского жениха Генри

Сейчас Генри поместили на карантин, который продлится месяц
Фото: kldzoo.ru
Самец выдры Генри из Новосибирского зоопарка переехал в Калининград — он составит пару местной трёхлапой выдре Карибо. Генри доставили авиарейсом в Калининград на прошлой неделе.
«Самец по кличке Генри родился в 2012 году в Новосибирском зоопарке. По достижении половой зрелости Генри подобрали пару, однако получить потомство не удалось: самка вскоре умерла. Найти Генри новую подругу не смогли, так как все остальные самки, содержащиеся в зоопарке, приходились ему родственницами», — сообщает пресс-служба Калининградского зоопарка.
Проходить положенный карантин самец будет в закрытом от посетителей вольере. Через месяц начнется его постепенное знакомство с Карибо.
«Знакомить планируют очень осторожно: первые «свидания» будут проходить под строгим контролем киперов (от английского “to keep”— заботиться – сотрудников, ухаживающих за животными). Если животные найдут общий язык, их поселят в одном вольере, там, где сейчас живёт Карибо», — рассказывают специалисты.
Карибо живёт в зоопарке с 2015 года: в ноябре житель Неманского района во время похода в лес обнаружил молодую европейскую выдру, застрявшую в капкане, лапа животного была практически ампутирована; мужчина вызволил выдру, обработал рану и позвонил в зоопарк.
«Сотрудники зоопарка забрали животное, провели операцию по удалению остатков конечности, а затем долгое время лечили и реабилитировали его. В результате Карибо прекрасно адаптировалась к передвижению на трех лапах», — отмечается в сообщении зоопарка.
В ноябре прошлого года из Новосибирского зоопарка увезли пару толстохвостых галаго (приматов отправили в Чехию), а в декабре белого медведя Ростика увезли в китайский зоопарк Циндао.