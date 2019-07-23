К трёхлапой выдре Карибо из Калининграда привезли новосибирского жениха Генри

«Самец по кличке Генри родился в 2012 году в Новосибирском зоопарке. По достижении половой зрелости Генри подобрали пару, однако получить потомство не удалось: самка вскоре умерла. Найти Генри новую подругу не смогли, так как все остальные самки, содержащиеся в зоопарке, приходились ему родственницами», — сообщает пресс-служба Калининградского зоопарка.

Самец выдры Генри из Новосибирского зоопарка переехал в Калининград — он составит пару местной трёхлапой выдре Карибо. Генри доставили авиарейсом в Калининград на прошлой неделе.

Проходить положенный карантин самец будет в закрытом от посетителей вольере. Через месяц начнется его постепенное знакомство с Карибо.

«Знакомить планируют очень осторожно: первые «свидания» будут проходить под строгим контролем киперов (от английского “to keep”— заботиться – сотрудников, ухаживающих за животными). Если животные найдут общий язык, их поселят в одном вольере, там, где сейчас живёт Карибо», — рассказывают специалисты.

Карибо живёт в зоопарке с 2015 года: в ноябре житель Неманского района во время похода в лес обнаружил молодую европейскую выдру, застрявшую в капкане, лапа животного была практически ампутирована; мужчина вызволил выдру, обработал рану и позвонил в зоопарк.