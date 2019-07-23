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Страна и мир

В Хабаровском крае при пожаре в детском палаточном лагере погиб ребенок

Еще четверо пострадали, трое из них находятся в реанимации

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20 палаток из 26-ти сгорели

Фото: МЧС РФ

В Хабаровском крае на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном районе в палаточном городке произошел пожар. Об этом сообщают в МЧС по Хабаровскому краю. Возгорание случилось в три часа ночи по местному времени 23 июля. В этот момент в лагере было 189 детей.

— Площадь составила около 240 квадратных метров, — сообщают в МЧС. — По предварительным данным, сгорело 20 палаток, ещё 6 пострадали от огня. Трое детей в настоящее время находятся в Центральной районной больнице, один ребёнок 2008 года рождения погиб.

В Правоохранительных органах сообщили ТАСС, что пожарных вызвали поздно, работники пытались сами потушить возгорание. В администрации лагеря сказали, что родители забрали уже около 80 детей из палаточного лагеря. Тех, за кем еще не приехали, разместили в помещениях горнолыжной базы.

Фото: МЧС РФ

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пожар в палаточном лагере в Хабаровском крае

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КОММЕНТАРИИ (2)

неизвестный
23 июл 2019 в 05:05

Ничертас себе! Вот это стрессише у директора лагеря. Так могут почки отказать или ноги отняться, а то и сразу брат Кондрат прийти ...

Я не робот
23 июл 2019 в 06:11

На каком расстоянии Хабаровск от Новосибирска находится? Разнарядка пришла, скакать на крови?