В Хабаровском крае при пожаре в детском палаточном лагере погиб ребенок

В Хабаровском крае на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном районе в палаточном городке произошел пожар. Об этом сообщают в МЧС по Хабаровскому краю. Возгорание случилось в три часа ночи по местному времени 23 июля. В этот момент в лагере было 189 детей.



— Площадь составила около 240 квадратных метров, — сообщают в МЧС. — По предварительным данным, сгорело 20 палаток, ещё 6 пострадали от огня. Трое детей в настоящее время находятся в Центральной районной больнице, один ребёнок 2008 года рождения погиб.

