«Субару» столкнулась с самосвалом на Ипподромской

В аварии никто не пострадал
Фото: АСТ-54
Ночью 23 июля Ипподромской улице, в районе дома 22/1 столкнулись седан Subaru Legacy и самосвал КАМАЗ. По информации из соцсетей, «Субару» попал под КАМАЗ.
От удара у седана помялась передняя часть и треснуло лобовое стекло, КАМАЗ врезался в столб.
Вечером, 23 июня, на улице Богдана Хмельницкого в Калининском районе Новосибирска столкнулись три автомобиля. Одна из машин перевернулась набок, а на дороге тогда образовалась пробка. Накануне этого в Советском районе Новосибирска около Новосибирской ГЭС водитель сбил 12-летнего школьника, который вместе с другом переходил дорогу. Ребёнка увезли на скорой в больницу, где ему диагностировали ссадины и ушиб бедра.