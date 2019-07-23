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«Субару» столкнулась с самосвалом на Ипподромской

Седан получил серьезные повреждения

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В аварии никто не пострадал

Фото: АСТ-54

Ночью 23 июля Ипподромской улице, в районе дома 22/1 столкнулись седан Subaru Legacy и самосвал КАМАЗ. По информации из соцсетей, «Субару» попал под КАМАЗ.

КАМАЗ врезался в столб

КАМАЗ врезался в столб

От удара у седана помялась передняя часть и треснуло лобовое стекло, КАМАЗ врезался в столб. 

Вечером, 23 июня, на улице Богдана Хмельницкого в Калининском районе Новосибирска столкнулись три автомобиля. Одна из машин перевернулась набок, а на дороге тогда образовалась пробка. Накануне этого в Советском районе Новосибирска около Новосибирской ГЭС водитель сбил 12-летнего школьника, который вместе с другом переходил дорогу. Ребёнка увезли на скорой в больницу, где ему диагностировали ссадины и ушиб бедра.

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