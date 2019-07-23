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Мотоциклист врезался в ограждение и получил открытый перелом ноги на Бугринском мосту

Сейчас он в больнице

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Сейчас полиция проводит проверку

Фото: Густаво Зырянов / НГС

22 июля на Бугринском мосту мужчина на мотоцикле Yamaha ехал со стороны правого берега и при обгоне автомобиля не справился с управлением. 

Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области:

«Произошел наезд на препятствие, на металлическое ограждение. Водитель 80-го года рождения доставлен в [медицинское] учреждение. МВД проводит проверку», — сообщили в пресс-службе.

По информации из соцсетей, водитель не удержал байк, потому что врезался в срез асфальта. 

В мае на улице Кирова в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись иномарка и мотоцикл. Тогда мотоциклист бросил свой байк и скрылся с места ДТП ещё до приезда полиции.

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КОММЕНТАРИИ (5)

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23 июл 2019 в 01:54

Какая проверка? Ну чуть не убился очередной мотогонщик, что тут проверять?

Старый Байкер
23 июл 2019 в 01:16

Ну иногда опыт и таким образом добывается. переоценил свои возможности. мот починит. кости зарастут

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23 июл 2019 в 01:02

Финал любого мотоциклиста.
Их век недолгий.