Мотоциклист врезался в ограждение и получил открытый перелом ноги на Бугринском мосту

22 июля на Бугринском мосту мужчина на мотоцикле Yamaha ехал со стороны правого берега и при обгоне автомобиля не справился с управлением.

Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области:

«Произошел наезд на препятствие, на металлическое ограждение. Водитель 80-го года рождения доставлен в [медицинское] учреждение. МВД проводит проверку», — сообщили в пресс-службе.

По информации из соцсетей, водитель не удержал байк, потому что врезался в срез асфальта.

В мае на улице Кирова в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись иномарка и мотоцикл. Тогда мотоциклист бросил свой байк и скрылся с места ДТП ещё до приезда полиции.