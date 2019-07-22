Крупный застройщик задолжал мэрии 35 миллионов за аренду земли — власти обратились в суд

Компания «Дискус-строй» задолжала мэрии почти 35 миллионов рублей за аренду земли

Компания «Дискус-строй» задолжала мэрии почти 35 миллионов рублей за аренду земли — власти обратились в суд, подав два иска. Информация об исках появилась на сайте Арбитражного суда Новосибирской области. Как сообщили в ответ на запрос корреспондента НГС в департаменте земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, в суд власти обратились с целью взыскать задолженность по арендной плате и неустойку. «[Задолженность возникла] в связи с неисполнением ООО "Дискус-строй" обязательств по договорам аренды земельных участков», — уточняется в ответе на запрос.

Однако, по версии руководителя группы компаний «Дискус» Алексея Джулая, иски связаны с принятием инфраструктурных объектов на баланс муниципалитета. «Судебная практика принятия инфраструктурных объектов на баланс муниципалитета — это общепринятая практика, которая сложилась сегодня в Новосибирске и России в целом. Суд — это необходимый механизм урегулирования взаимоотношений частного бизнеса и города по отношению к вложениям в инфраструктуру. Этим механизмом пользуются практически все крупные застройщики Новосибирска. Мне непонятно почему столь пристальное внимание по этому вопросу именно к нашей компании», — рассказывает руководитель компании. В качестве примера Алексей Джулай приводит строительство на Плющихинском жилмассиве, где, по его словам, построено более миллиона квадратных метров жилья, а объём инвестиций в инфраструктуру городских территорий составил несколько миллиардов рублей. «По сути, это частно-муниципальное партнерство», — замечает он. При этом застройщик говорит, что в современной России нет других механизмов принятия построенных объектов в муниципальную собственность.