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Недвижимость

Крупный застройщик задолжал мэрии 35 миллионов за аренду земли — власти обратились в суд

Мэрия подала два иска в арбитражный суд

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Компания «Дискус-строй» задолжала мэрии почти 35 миллионов рублей за аренду земли

Фото: компания «Дискус»

Компания «Дискус-строй» задолжала мэрии почти 35 миллионов рублей за аренду земли — власти обратились в суд, подав два иска.

Информация об исках появилась на сайте Арбитражного суда Новосибирской области. Как сообщили в ответ на запрос корреспондента НГС в департаменте земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, в суд власти обратились с целью взыскать задолженность по арендной плате и неустойку. 

«[Задолженность возникла] в связи с неисполнением ООО "Дискус-строй" обязательств по договорам аренды земельных участков», — уточняется в ответе на запрос.

Однако, по версии руководителя группы компаний «Дискус» Алексея Джулая, иски связаны с принятием инфраструктурных объектов на баланс муниципалитета.

«Судебная практика принятия инфраструктурных объектов на баланс муниципалитета — это общепринятая практика, которая сложилась сегодня в Новосибирске и России в целом. Суд — это необходимый механизм урегулирования взаимоотношений частного бизнеса и города по отношению к вложениям в инфраструктуру. Этим механизмом пользуются практически все крупные застройщики Новосибирска. Мне непонятно почему столь пристальное внимание по этому вопросу именно к нашей компании», — рассказывает руководитель компании.

В качестве примера Алексей Джулай приводит строительство на Плющихинском жилмассиве, где, по его словам, построено более миллиона квадратных метров жилья, а объём инвестиций в инфраструктуру городских территорий составил несколько миллиардов рублей. «По сути, это частно-муниципальное партнерство», — замечает он. 

При этом застройщик говорит, что в современной России нет других механизмов принятия построенных объектов в муниципальную собственность.

«Мы надеемся, что, выполняя поручение президента России Владимира Владимировича Путина, государством будет предложен бизнесу другой механизм, предусматривающий более простую процедуру», — резюмирует Джулай.

Недавно стало известно, что власти продлили аренду на 17 земельных участков без проведения торгов — УФАС потребовало расторгнуть договоры. Чиновников мэрии это не устроило, и они обратилась в суд

В 2017 году стало известно, что арендаторы муниципальных земельных участков накопили огромный долг перед мэрией Новосибирска, который превысил 3 миллиарда рублей.

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КОММЕНТАРИИ (17)

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22 июл 2019 в 21:17

История с Дискусом длится много лет. Вроде Пинус хотела потребовать от мэрии, чтобы они рассекретили долги застройщиков, но городские власти отказались. Видимо, в этой сфере полный бардак. Хотя по некоторым данным некоторые застройщики попросту спонсировали предвыборную кампанию Локтя, поэтому им все прощается

Соус Тартар
22 июл 2019 в 21:22

Это тот самый Дискус, который строит Просторный, где пацан погиб по дурости городских властей? Такие микрорайоны запретить надо, а наша мэрия наоборот им все преференции обеспечила.

Горин
22 июл 2019 в 21:22

Даже тут Локоть пытается попиариться. Забегал, зашевелился перед выборами.