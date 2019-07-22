Грузовик врезался в автобус на остановке в Ленинском районе: есть пострадавшие

Сегодня вечером, 22 июля, в пассажирский автобус, стоящий на остановке в Ленинском районе Новосибирска, врезался грузовик — из-за этого пострадали четверо пассажиров автобуса, в том числе двое детей.

Как сообщил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков, авария случилась на остановке «Торговый центр Заря» в Ленинском районе.

«Автобус ПАЗ остановился на остановке на Чистой Слободе. Его догнал грузовой автомобиль. В результате женщина и мужчина 1956 года рождения и два ребёнка 2004 года рождения с различными травмами доставлены в больницу. Они пассажиры автобуса», — рассказал Савченков.