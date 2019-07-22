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Грузовик врезался в автобус на остановке в Ленинском районе: есть пострадавшие

Травмы получили двое детей

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В аварии пострадали 4 человека

Фото: Владислав Савченков

Сегодня вечером, 22 июля, в пассажирский автобус, стоящий на остановке в Ленинском районе Новосибирска, врезался грузовик — из-за этого пострадали четверо пассажиров автобуса, в том числе двое детей.

Как сообщил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков, авария случилась на остановке «Торговый центр Заря» в Ленинском районе. 

«Автобус ПАЗ остановился на остановке на Чистой Слободе. Его догнал грузовой автомобиль. В результате женщина и мужчина 1956 года рождения и два ребёнка 2004 года рождения с различными травмами доставлены в больницу. Они пассажиры автобуса», — рассказал Савченков.

На месте работает экипаж ГИБДД — сотрудники оформляют аварию

На месте работает экипаж ГИБДД — сотрудники оформляют аварию

В полиции уточнили, что пострадавшие дети — мальчик и девочка. А читатель НГС уточнил, что в ДТП попал грузовик Scania. Сейчас, по его словам, экипаж ГИБДД оформляет аварию. 

Сегодня утром произошла другая авария с участием общественного транспорта — на проспекте Дзержинского в Дзержинском районе Новосибирска «Лексус» врезался в стоящий на остановке троллейбус. В аварии пострадала 60-летняя пассажирка автомобиля — у неё сломана нога.

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КОММЕНТАРИИ (44)

Фото пользователя
22 июл 2019 в 20:02

Не тяжёлых травм,пострадавшим!Вы знаете,хотелось бы отметить вот что.Фуры так близко всегда едут , впритык сзади, а когда останавливаются на светофоре, то вообще мандраж бьет ,думаешь вот так не рассчитает расстояние своей махины до бампера моей машины и все туши свет-впечатается ,,или сланец слетит с ноги у него ,когда он захочет остановится, нажимая педаль тормоза.Вообщем,водители фур- не надо мне дышать в спину близко, я вас боюсь!

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22 июл 2019 в 20:03

наверно водятел скамейки в вацапе тёлкам писал..

Фото пользователя
22 июл 2019 в 19:36

Опять чатилась по телефону, да всё ясно