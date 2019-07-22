Грузовик врезался в автобус на остановке в Ленинском районе: есть пострадавшие

В аварии пострадали 4 человека
Фото: Владислав Савченков
Сегодня вечером, 22 июля, в пассажирский автобус, стоящий на остановке в Ленинском районе Новосибирска, врезался грузовик — из-за этого пострадали четверо пассажиров автобуса, в том числе двое детей.
Как сообщил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков, авария случилась на остановке «Торговый центр Заря» в Ленинском районе.
«Автобус ПАЗ остановился на остановке на Чистой Слободе. Его догнал грузовой автомобиль. В результате женщина и мужчина 1956 года рождения и два ребёнка 2004 года рождения с различными травмами доставлены в больницу. Они пассажиры автобуса», — рассказал Савченков.
В полиции уточнили, что пострадавшие дети — мальчик и девочка. А читатель НГС уточнил, что в ДТП попал грузовик Scania. Сейчас, по его словам, экипаж ГИБДД оформляет аварию.
Сегодня утром произошла другая авария с участием общественного транспорта — на проспекте Дзержинского в Дзержинском районе Новосибирска «Лексус» врезался в стоящий на остановке троллейбус. В аварии пострадала 60-летняя пассажирка автомобиля — у неё сломана нога.