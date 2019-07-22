Японцы выпустили 7-местную модель известного кроссовера

С 7 местами Outlander предлагается в двух полноприводных версиях: Intense+ с 2-литровым мотором и Ultimate с 2,4-литровым мотором. Стоимость — 2 073 000 и 2 369 000 рублей соответственно.

Японская компания Mitsubishi назвала цены на 7-местную версию популярного кроссовера Outlander — прибавка в цене за 3-й ряд составит 50 000 рублей. Outlander является популярным у россиян паркетником и входит в топ-10 моделей-лидеров отечественного рынка SUV.

Для модернизации Outlander производителю не пришлось существенно менять конструкцию — этот кроссовер изначально задумывался как 7-местный, в таком исполнении он продаётся на рынках других стран. Вместе с установкой 3-го ряда сидений был изменён механизм откидывания 2-го ряда для прохода дополнительных пассажиров.

«Он же удлинённый, достаточно комфортно в нём для всех пассажиров — детей, взрослых. В принципе умещаются все», — рассказали в новосибирском дилерском центре Mitsubishi «Фастар».

Outlander заметно длиннее конкурентов: Toyota RAV4 — на 9,5 сантиметра, Mazda CX-5 — на 14,5 сантиметра. С другим японским конкурентом — Nissan X-Trail — кроссовер Outlander почти равен. Mitsubishi длиннее всего на 5 миллиметров.



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