22 июля понедельник
СЕЙЧАС +16°С
Пробки 1/10
usd 62.87
eur 70.79
  • 4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +16°С
Пробки 1/10
usd 62.87
eur 70.79

Все новости

Все новости
Авто

Японцы выпустили 7-местную модель известного кроссовера

За третий ряд сидений придётся доплатить 50 тысяч рублей

Поделиться

2 559
21 Обсудить

Mitsubishi Outlander длиннее конкурентов

Фото: Mitsubishi

Японская компания Mitsubishi назвала цены на 7-местную версию популярного кроссовера Outlander — прибавка в цене за 3-й ряд составит 50 000 рублей. Outlander является популярным у россиян паркетником и входит в топ-10 моделей-лидеров отечественного рынка SUV.

С 7 местами Outlander предлагается в двух полноприводных версиях: Intense+ с 2-литровым мотором и Ultimate с 2,4-литровым мотором. Стоимость — 2 073 000 и 2 369 000 рублей соответственно.

На третьем ряду разместятся два человека

На третьем ряду разместятся два человека

Для модернизации Outlander производителю не пришлось существенно менять конструкцию — этот кроссовер изначально задумывался как 7-местный, в таком исполнении он продаётся на рынках других стран. Вместе с установкой 3-го ряда сидений был изменён механизм откидывания 2-го ряда для прохода дополнительных пассажиров. 

«Он же удлинённый, достаточно комфортно в нём для всех пассажиров — детей, взрослых. В принципе умещаются все», — рассказали в новосибирском дилерском центре Mitsubishi «Фастар».

Outlander заметно длиннее конкурентов: Toyota RAV4 — на 9,5 сантиметра, Mazda CX-5 — на 14,5 сантиметра. С другим японским конкурентом — Nissan X-Trail — кроссовер Outlander почти равен. Mitsubishi длиннее всего на 5 миллиметров. 

Интересуетесь машинами и всем, что с ними связано? Почитайте разбор дорожной ситуации: 17-летний гонщик на «квадрике» раздавил девочку на вело — он невиновен (видео).

Внимание, рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

Mitsubishi Outlanderновые авто

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (21)

Фото пользователя
22 июл 2019 в 20:40

Хотелось бы спросить у местного знатока автомобилей "Мицубиси", сколько чешских евро он готов выложить за такой автомобиль?

горожанин
22 июл 2019 в 21:18

что за дебильная мода на 7и местные ? сейчас в 80% семей 2 взрослых + ребенок..

alf
22 июл 2019 в 21:17

уважаю исключительно американские авто. после переезда из новосиба в Ригу купил себе Бьюик Рандеву. шикарное авто.