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Милота

Новосибирцы продали на аукционе плохие книги, чтобы купить больным детям хорошие

За 6 лотов участники торгов заплатили 22 тысячи рублей.

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Книжный аукцион в таком формате в Новосибирске прошёл впервые и успешнее, чем на родине во Владивостоке: там торги собирают в среднем около 10 тысяч рублей

Фото: Яна Алимова

На летней площадке ДК «Юность» в Академгородке провели аукцион плохих книг: шесть спикеров в формате стендапа рассказывали о худших книгах, которые им довелось прочитать, и тут же продавали их с молотка.

Аукцион организовал книжный магазин «Перемен», в нём приняли участие около 50 новосибирцев. Как рассказала директор магазина Анна Яковлева, самой дорогой книгой оказалось руководство Дениса Байгужина «Искусство быть женщиной. Мастер-классы для настоящих Богинь» — за него заплатили 10 тысяч рублей. При этом Яковлева отметила, что участники торгов платили не столько за книги, сколько за их представление.

Участники платили не столько за книги, сколько за их представление владельцами

Участники платили не столько за книги, сколько за их представление владельцами

«Больше всего платили тем, кто рассказывал какие-то свои истории, — пояснила она. — Ольга Посух (биолог и автор книги «Микросупергерои: самый живучий». — Прим. ред.) принесла путеводитель по Амстердаму, который нашла в туалете ИЦИГ, причём с пометками: человек что-то отмечал, комментировал, а потом оставил в туалете. В инстаграме нас до сих пор ругают за "Атланта" (имеется в виду книга Айн Рэнд «Атлант расправил плечи». — Прим. ред.) — [филолог] Анастасия Москалёва доказала, что к литературе он не имеет никакого отношения».

Днём возле книжного магазина прошла книжная гаражная распродажа — на неё принесли около 700 ненужных книг

Днём возле книжного магазина прошла книжная гаражная распродажа — на неё принесли около 700 ненужных книг

Средняя стоимость книги по итогам торгов, прошедших 21 июля, составила около 1,5 тысяч рублей. За вечер организаторам удалось собрать 22 тысячи рублей, которые уже потратили на полсотни книг для детского гематологического отделения Новосибирской центральной районной больницы в Краснообске.

«Дети, которые проходят там долгое и нудное лечение, и их мамы уже прочитали всё, что было, а выздоравливать лучше с хорошими историями», — заметила Анна Яковлева.

Необычные торги придумали во Владивостоке, в Новосибирске они прошли впервые. Аукцион планируют повторить, но уже ближе к центру города. Пока его дата не назначена.

Весной на благотворительном аукционе продали коллекцию картин, написанных детьми-аутистами, — на специальные классы для таких детей удалось собрать 150 тысяч рублей.

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КОММЕНТАРИИ (10)

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22 июл 2019 в 20:25

Акция хорошая конечно, молодцы!!Мне очень нравится ещё одна реклама,перед фильмами ужасов о помощи, просто больше я его нигде не видела (обожаю их смотреть, да и как-то слышала мнение психологов по телевизору,что ужасы смотреть надо -реальная жизнь тогда кажется суперской, начинаешь ценить каждый день).Ну так вот реклама ,где каждый человек с изъянами в разных проявлениях просит помощи для людей,которым ещё хуже.Реклама просто сердце вырывает эта.Там так-сначала сидит человек на инвалидном кресле и говорит что надо помогать старикам, старик говорит надо помогать сиротам, сирота говорит надо помогать бездомным, бездомный говорит, тому кто болеет, тот кто болеет-говорит тому кого не понимают, тот кто не понимает .Сильно очень сильно!!Давайте помогать!!

22 июл 2019 в 20:20

Я думала, что это будут "книги" Лены Лениной или Ольги Бузовой. Они ведь у нас теперь "писателЯ". Но, наверное, у организаторов на это юмора не хватило. А я бы их книги презентовала. Не читая.

Фото пользователя
22 июл 2019 в 20:11

Нужно организовать аукцион по продаже плохих СМИ.