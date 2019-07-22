Новосибирцы продали на аукционе плохие книги, чтобы купить больным детям хорошие

Книжный аукцион в таком формате в Новосибирске прошёл впервые и успешнее, чем на родине во Владивостоке: там торги собирают в среднем около 10 тысяч рублей

На летней площадке ДК «Юность» в Академгородке провели аукцион плохих книг: шесть спикеров в формате стендапа рассказывали о худших книгах, которые им довелось прочитать, и тут же продавали их с молотка.

Аукцион организовал книжный магазин «Перемен», в нём приняли участие около 50 новосибирцев. Как рассказала директор магазина Анна Яковлева, самой дорогой книгой оказалось руководство Дениса Байгужина «Искусство быть женщиной. Мастер-классы для настоящих Богинь» — за него заплатили 10 тысяч рублей. При этом Яковлева отметила, что участники торгов платили не столько за книги, сколько за их представление.



Участники платили не столько за книги, сколько за их представление владельцами Фото: Яна Алимова

«Больше всего платили тем, кто рассказывал какие-то свои истории, — пояснила она. — Ольга Посух (биолог и автор книги «Микросупергерои: самый живучий». — Прим. ред.) принесла путеводитель по Амстердаму, который нашла в туалете ИЦИГ, причём с пометками: человек что-то отмечал, комментировал, а потом оставил в туалете. В инстаграме нас до сих пор ругают за "Атланта" (имеется в виду книга Айн Рэнд «Атлант расправил плечи». — Прим. ред.) — [филолог] Анастасия Москалёва доказала, что к литературе он не имеет никакого отношения».



Днём возле книжного магазина прошла книжная гаражная распродажа — на неё принесли около 700 ненужных книг Фото: Яна Алимова

Средняя стоимость книги по итогам торгов, прошедших 21 июля, составила около 1,5 тысяч рублей. За вечер организаторам удалось собрать 22 тысячи рублей, которые уже потратили на полсотни книг для детского гематологического отделения Новосибирской центральной районной больницы в Краснообске.

«Дети, которые проходят там долгое и нудное лечение, и их мамы уже прочитали всё, что было, а выздоравливать лучше с хорошими историями», — заметила Анна Яковлева.

Необычные торги придумали во Владивостоке, в Новосибирске они прошли впервые. Аукцион планируют повторить, но уже ближе к центру города. Пока его дата не назначена.

