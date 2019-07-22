Новосибирцу, который гонялся на такси за автобусом, заплатили 600 рублей

Случай произошёл вечером в субботу, 20 июля. Последний автобус, который Александр Досужев ждал около получаса, проехал мимо остановки «Облбольница», вызвав гнев новосибирца. Досужев догнал автобус на такси и потребовал водителя компенсировать его стоимость — водитель тогда отказался .

Водитель автобуса № 16 в двойном размере компенсировал новосибирцу Александру Досужеву расходы на такси. На выходных этот автобус проехал остановку, на которой стоял Досужев — тот пустился за ним в погоню на такси и потратил на поездку 300 рублей.

Сегодня, после публикации на НГС, водитель сам связался с Досужевым и отдал ему 600 рублей — оплату за такси в двойном размере в качестве компенсации.

«Позвонил, сказал, что ему в компании начальство позвонило, дало мой номер и сказало: "Решайте эту проблему". Ну и он мне предложил возместить плату за такси в двойном размере, чтобы не раздувать это всё дальше. Суды и всё такое. Я согласился», — сообщил Александр Досужев.