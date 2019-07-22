22 июля понедельник
СЕЙЧАС +16°С
Пробки 1/10
usd 62.87
eur 70.79
  • 4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +16°С
Пробки 1/10
usd 62.87
eur 70.79

Все новости

Все новости
Происшествия

Новосибирцу, который гонялся на такси за автобусом, заплатили 600 рублей

Водитель проехал мимо остановки — пассажиру пришлось догонять автобус на такси

Поделиться

5 546
68 Обсудить

Сибиряк обогнал автобус на такси, чтобы поговорить с водителем

Фото: google.ru/maps, видео Александра Досужева

Водитель автобуса № 16 в двойном размере компенсировал новосибирцу Александру Досужеву расходы на такси. На выходных этот автобус проехал остановку, на которой стоял Досужев — тот пустился за ним в погоню на такси и потратил на поездку 300 рублей.

Случай произошёл вечером в субботу, 20 июля. Последний автобус, который Александр Досужев ждал около получаса, проехал мимо остановки «Облбольница», вызвав гнев новосибирца. Досужев догнал автобус на такси и потребовал водителя компенсировать его стоимость — водитель тогда отказался.

Внимание! Видео содержит сцены курения. Напоминаем, что курение вредит вашему здоровью.

Александр Досужев

Сегодня, после публикации на НГС, водитель сам связался с Досужевым и отдал ему 600 рублей — оплату за такси в двойном размере в качестве компенсации.

«Позвонил, сказал, что ему в компании начальство позвонило, дало мой номер и сказало: "Решайте эту проблему". Ну и он мне предложил возместить плату за такси в двойном размере, чтобы не раздувать это всё дальше. Суды и всё такое. Я согласился», — сообщил Александр Досужев.

В конце прошлого года автобус этого же маршрута, № 16, попал в аварию на площади Труда — его пассажир лишился ноги после того, как выпал из салона, вскоре после этого мужчина умер.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

общественный транспортконфликт в автобусе

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (68)

пчела Майя
22 июл 2019 в 19:22

красава парень
и так чтоб всем пассажирам отстёгивали перевозчики за проезд без остановки

Типа патриот как все
22 июл 2019 в 19:29

Я же говорил что парень - молодец ! Всем бы такими быть и не в деньгах дело , а в принципе !

Виктория
22 июл 2019 в 19:29

Жалко водителя, зп маленькие, а тут 600₽. Ну бывает, может, не увидел этого чела на остановке. А такие принципиальные люди меня сильно пугают. Догнал ещё и разбираться начал. Настоящий мужчина прям.