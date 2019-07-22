Новосибирцу, который гонялся на такси за автобусом, заплатили 600 рублей

Сибиряк обогнал автобус на такси, чтобы поговорить с водителем
Фото: google.ru/maps, видео Александра Досужева
Водитель автобуса
Случай произошёл вечером в субботу, 20 июля. Последний автобус, который Александр Досужев ждал около получаса, проехал мимо остановки «Облбольница», вызвав гнев новосибирца. Досужев догнал автобус на такси и потребовал водителя компенсировать его стоимость — водитель тогда отказался.
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Александр Досужев
Сегодня, после публикации на НГС, водитель сам связался с Досужевым и отдал ему 600 рублей — оплату за такси в двойном размере в качестве компенсации.
«Позвонил, сказал, что ему в компании начальство позвонило, дало мой номер и сказало: "Решайте эту проблему". Ну и он мне предложил возместить плату за такси в двойном размере, чтобы не раздувать это всё дальше. Суды и всё такое. Я согласился», — сообщил Александр Досужев.
В конце прошлого года автобус этого же маршрута,