У НГТУ появится новый корпус на Богдана Хмельницкого

Новосибирский государственный технический университет заберёт себе помещения Сибирского политехнического колледжа на улице Богдана Хмельницкого — вуз продолжит обучать в колледже студентов.

В 2017 году у жителей улицы Богдана Хмельницкого появились опасения, что колледж в 2019 году могут закрыть, так как ходили слухи о его закрытии.

После этого местные жители направили запрос в Минобр России с просьбой сообщить, возможно ли присоединение СПК к НГТУ (копии запроса и ответа на запрос имеются в распоряжении НГС. — Прим. ред.). В Минобре сообщили, что такая возможность есть, однако вузу необходимо подтвердить, что студенты колледжа смогут доучиться по своим направлениям.