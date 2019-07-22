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Образование

У НГТУ появится новый корпус на Богдана Хмельницкого

Его откроют на базе Сибирского политехнического колледжа

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Вуз продолжит обучать в колледже студентов

Фото: google.com/maps

Новосибирский государственный технический университет заберёт себе помещения Сибирского политехнического колледжа на улице Богдана Хмельницкого — вуз продолжит обучать в колледже студентов.

В 2017 году у жителей улицы Богдана Хмельницкого появились опасения, что колледж в 2019 году могут закрыть, так как ходили слухи о его закрытии

После этого местные жители направили запрос в Минобр России с просьбой сообщить, возможно ли присоединение СПК к НГТУ (копии запроса и ответа на запрос имеются в распоряжении НГС. — Прим. ред.). В Минобре сообщили, что такая возможность есть, однако вузу необходимо подтвердить, что студенты колледжа смогут доучиться по своим направлениям. 

Как сообщил корреспонденту НГС пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов, университет согласен взять под своё управление СПК.

«Мы готовы забрать студентов и площади. Помещения будут использоваться по прямому назначению, как учебные. В том числе для студентов НГТУ-НЭТИ», — объяснил он.

В Новосибирске под угрозу закрытия регулярно попадают учебные заведения. Так, например, 17 июля стало известно, что СИМОР лишился государственной аккредитации. Тогда же в Новосибирском государственном университете экономики и управления сообщили, что 85 студентов-очников будут доучиваться у них.

А в декабре 2018 года Рособрнадзор лишил аккредитации Сибирский независимый институт по всем направлениям — ранее новосибирский вуз выдавал дипломы государственного образца экономистам и менеджерам. 200 студентов лишились возможности продолжать обучение.

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