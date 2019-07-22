Много красного и шайба на фасаде: как будет выглядеть «Космос» после ремонта

Власти Новосибирска опубликовали эскизы обновлённого фасада бывшего кинотеатра «Космос» — зданию вернут исторический красный цвет.

Как рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска, обновлённый «Космос» откроют в 2020 году — в нём появится центр по подготовке хоккеистов.

После реконструкции в здании появится цокольный этаж, где разместят бассейн, раздевалки и кофейню. На первом этаже будет площадка с искусственным льдом, хоккейная беговая дорожка и другие специальные тренажёры. На втором сделают фитнес-центр. Тренироваться в новом центре смогут все: 15 часов в неделю здесь будут организовывать бесплатные занятия для учащихся муниципальных учреждений.