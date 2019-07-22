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Недвижимость

Много красного и шайба на фасаде: как будет выглядеть «Космос» после ремонта

Его откроют в следующем году

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Зданию вернут красный фасад, который украсит огромная шайба 

Фото: «Департамент информационной политики» / vk.com

Власти Новосибирска опубликовали эскизы обновлённого фасада бывшего кинотеатра «Космос» — зданию вернут исторический красный цвет.

Как рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска, обновлённый «Космос» откроют в 2020 году — в нём появится центр по подготовке хоккеистов. 

После реконструкции в здании появится цокольный этаж, где разместят бассейн, раздевалки и кофейню. На первом этаже будет площадка с искусственным льдом, хоккейная беговая дорожка и другие специальные тренажёры. На втором сделают фитнес-центр. Тренироваться в новом центре смогут все: 15 часов в неделю здесь будут организовывать бесплатные занятия для учащихся муниципальных учреждений.

«Космос» в первые годы после открытия тоже имел рыжеватый фасад

«Космос» в первые годы после открытия тоже имел рыжеватый фасад

Строители изменят и внешний облик кинотеатра. «И внешний вид здания, и благоустройство прилегающей территории будут соответствовать облику улицы Богдана Хмельницкого. Это предусмотрено концессионным соглашением. Исторический вид "Космоса" — стиль фасада, цветовую гамму, вывеску — сохраним, а территорию приведём в порядок», — привели в пресс-службе слова мэра Анатолия Локтя. Он добавил, что к строительным работам приступят сразу после того, как власти получат разрешение на реконструкцию.

Чиновникам предлагали и другие варианты фасада — с жёлтыми хоккеистами

Чиновникам предлагали и другие варианты фасада — с жёлтыми хоккеистами

Стоимость реконструкции и благоустройства «Космоса» оценивают в мэрии в 100 миллионов рублей. Их проводит по концессионному соглашению компания «Центр хоккейного мастерства». Среди последних двух разных вариантов, которые предлагали дизайнеры, выбрать решили вариант с шайбой на фасаде, уточнили в мэрии. 

О том, что из кинотеатра «Космос» сделают центр подготовки хоккеистов, стало известно два года назад. Тогда же власти нашли инвестора. 

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Космосреконструкцияулица Богдана Хмельницкого

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КОММЕНТАРИИ (4)

Новосибирец
22 июл 2019 в 18:42

Я думал это здание сауны...

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22 июл 2019 в 18:38

Прекрасно!
Понаехавшим в город и живущим на "Снегирях" и "Родниках" не нужно будет ехать в центр города и создавать там толпы шатающихся без дела.

лена путина
22 июл 2019 в 18:42

ну это прекрасная новость. надеюсь потом и стадион сибирь отремонтируют и сделают красивым.